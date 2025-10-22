Aseguran más de 246 mdp en drogas sintéticas en Sinaloa

Las autoridades desmantelaron un laboratorio clandestino en el estado de Sinaloa, como parte de las acciones conjuntas para combatir delitos de alto impacto

Autoridades aseguraron más de 246 millones de pesos en drogas sintéticas y desmantelaron un laboratorio clandestino en el estado de Sinaloa, como parte de las acciones conjuntas para combatir delitos de alto impacto, informó este martes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“En diferentes acciones operativas realizadas el día de ayer en Sinaloa, elementos de la Secretaría de Defensa aseguraron en Culiacán más de 500 kilos y 130 litros de metanfetamina, 23 kilos y 211 mil pastillas de fentanilo, y un laboratorio clandestino con más de 3,400 litros y una tonelada de precursores químicos”, subrayó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Asimismo, precisó que en el municipio de Cosalá, en el mismo estado, se destruyó un área de concentración con 1,550 litros y 275 kilos de sustancias químicas.

En un comunicado aparte, la SSPC detalló que los operativos fueron realizados por elementos de las secretarías de Defensa, de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la propia SSPC, en los municipios de Culiacán y Cosalá, ambos considerados puntos estratégicos para el tráfico y elaboración de drogas sintéticas.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.