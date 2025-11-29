Chapito se declarará culpable por narcotráfico en corte de EUA

Este hombre fue acusado de varios delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada en la Unión Americana

Joaquín Guzmán López, alias "El Güero" se declarará culpable el próximo primero de diciembre por varios delitos relacionados con el narcotráfico frente a las autoridades de Estados Unidos.

Se asume que seguirá el mismo camino que su hermano Ovidio, quién aceptó su culpabilidad por delincuencia organizada a cambio de brindar información a las autoridades estadounidenses.

Entregó al Mayo Zambada

Este Chapito fue detenido en 2024 en un aérodromo de El Paso, Texas, luego de entregar a las autoridades estadounidenses al capo identificado como Ismael "El Mayo" Zambada.

De acuerdo con diversas versiones, "El Güero" pactó una operación con dichos elementos para entregar al líder criminal, lo que desencadenó una ola de violencia en el Estado de Sinaloa, debido a que fue tomado como traición al líder criminal.

Tras su captura, Guzmán López fue trasladado hacia la ciudad de Chicago para enfrentar cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero, posesión de armas de fuego.