Prepárate para el Servicio Militar 2026: ¿te tocará marchar?

Hombres y mujeres mayores de 18 años deberán cumplir con nuevas reglas del Servicio Militar en 2026, y el sorteo ya no será lo que conocías en México.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recordó a los jóvenes que cumplen o cumplirán 18 años que obtener la Cartilla Militar será su obligación cívica en 2026. Este documento será necesario para realizar algunos trámites y marcará la participación de los ciudadanos en el Servicio Militar Nacional (SMN).

Según el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el servicio de las armas es obligatorio y de orden público para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización, quienes lo prestarán en el Ejército o la Armada, como soldados, clases u oficiales, según sus capacidades y aptitudes.

La Sedena adelantó que los cambios para el próximo año incluyen un proceso más ágil: en solo 13 sesiones sabatinas los jóvenes podrán completar la fase de adiestramiento y “liberar” su Cartilla Militar. Este proceso consta de cinco fases: alistamiento, sorteo, reclutamiento, adiestramiento y liberación.

¿Por qué es importante la Cartilla del Servicio Militar Nacional?

El documento no solo es un requisito legal, sino que también otorga ventajas para hombres y mujeres que cumplen o superan los 18 años:

Amplía tus oportunidades laborales.

Facilita trámites oficiales y destaca tu responsabilidad ciudadana.

La Sedena enfatizó: “Al obtenerla te reconoces como parte de una generación de mexicanas y mexicanos que contribuyen a la construcción de un país más fuerte y competitivo”.

Cambios del Servicio Militar Nacional para 2026

El Servicio Militar Nacional, que tradicionalmente estaba destinado a hombres, ahora también incluye la participación voluntaria de mujeres. La Sedena invitó a las jóvenes mayores de 18 años a integrarse en los Centros de Adiestramiento a lo largo del país.

El proceso para liberar la Cartilla se realizará en 13 sesiones sabatinas, más rápidas que en años anteriores, y fortalecerá valores como disciplina, responsabilidad y respeto a los símbolos patrios.

Las cinco fases que comprende el servicio son:

Alistamiento: registro en Juntas Municipales, Alcaldías de Reclutamiento o Consulados.

Sorteo: determina si el participante debe marchar (bola blanca o azul) o queda a disponibilidad (bola negra).

Reclutamiento: entrega de cartilla y documentación en fines de semana de enero.

Adiestramiento: sesiones de febrero a noviembre en Centros de Adiestramiento.

Liberación: entrega de Cartillas y hojas de liberación en diciembre.

Cómo funciona el sorteo y qué significan las bolas

Durante el sorteo, los jóvenes reciben una bola que define su situación:

Bola blanca o azul: deben integrarse al adiestramiento encuadrado.

Bola negra: no requieren participar en el adiestramiento.

Recientemente, la mayoría de los jóvenes obtuvo bola blanca. La Sedena aclaró que esto no fue aleatorio, sino una instrucción del alto mando para garantizar mayor participación. Por ejemplo, en Mexicali de 1,270 participantes, solo 13 recibieron bola negra.

Videos en redes sociales sobre el sorteo generaron curiosidad e incertidumbre entre los jóvenes y sus familias, y las explicaciones oficiales confirmaron que la medida tuvo alcance nacional.

Requisitos y obligaciones para los jóvenes encuadrados

Quienes obtienen bola blanca deberán:

Asistir a capacitación militar en Centros de Adiestramiento del Ejército, Fuerza Aérea o Armada.

Cumplir con un calendario definido de sesiones sabatinas.

Formalizar su integración durante el reclutamiento y adiestramiento.

Para el reclutamiento, los documentos requeridos incluyen acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía, CURP y, en caso de cambio de domicilio, comprobante correspondiente.