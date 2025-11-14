México lanza ofensiva contra 12 cárteles de Michoacán

Según mapas criminales elaborados por Ejército, la Fiscalía General de la República y del Estado, 12 organizaciones criminales operan en Michoacán

El Gobierno de México inició este jueves una ofensiva contra al menos doce carteles del narcotráfico que operan en el occidental estado de Michoacán, donde en el último mes fueron asesinados el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el líder de productores citrícolas, Bernardo Bravo.

La ofensiva fue delineada en una reunión en la XXI Zona Militar, con sede en la ciudad de Morelia, en la que participaron el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales; el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En el encuentro, Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno de Michoacán, confirmó que la ofensiva contra el crimen organizado se centrará contra una docena cárteles, aunque se podría ampliar en el caso de que sean identificados otros grupos criminales.

"Se combatirán a todos los grupos delincuenciales que operan en la entidad, donde ya se tienen identificados. El gobernador ya lo ha comentado, son más de doce los grupos identificados", precisó Zepeda Villaseñor.

Según mapas criminales elaborados por Ejército, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), al menos doce organizaciones criminales operan en Michoacán.

Estos grupos delictivos se autodenominan como Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cartel de Tepalcatepec, Los Blancos de Troya, Los Viagras, Cartel de Los Reyes, Los Caballeros Templarios, Cartel de Acahuato, Cartel de la Costa, La Familia Michoacana, Cartel de Zicuirán, Pueblos Unidos y Cartel de Los Correa.

La fuerza operativa de la Guardia Nacional y del Ejército en Michoacán es de 10.506 agentes, quienes principalmente fueron desplegados en los municipios de Uruapan y Apatzingán, considerados como de "alta prioridad" por las áreas de seguridad nacional.

Estos elementos se suman a 1.781 agentes de la Marina, quienes se encargan de operaciones en el océano Pacífico y en los municipios costeros de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

Este despliegue obedece al descontento social por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde independiente de Uruapan, quien fue asesinado la noche del 1 de noviembre por un adolescente de 17 años.

El alcalde recibió siete tiros con una pistola calibre .9 milímetros, en la plaza principal de Uruapan, durante un festejo por el Día de Muertos.

El sicario fue sometido por el grupo de escoltas de Manzo y abatido segundos después, por lo que la FGE abrió una investigación. El crimen, según autoridades, se deriva de una disputa entre el CJNG y Los Caballeros Templarios.

Este caso se suma al asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), quien fue asesinado el 19 de octubre por César Sepúlveda Arellano, alias 'El Botox', líder del cartel de Los Blancos de Troya, según la Fiscalía estatal.

En Michoacán, hay 40.000 hectáreas de huertas de limón que surten al mercado nacional, a través de 52 empresas empacadoras que procesan el cítrico y lo envían a otros puntos del país.