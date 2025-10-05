Sheinbaum pide a Marina y Sedena honrar valores y soberanía

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo este sábado un llamado enérgico a las Fuerzas Armadas para que sean ejemplo de la nación

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo este sábado un llamado enérgico a las Fuerzas Armadas para que sean ejemplo de la nación y rechacen cualquier acto de corrupción, durante la ceremonia por el 204 aniversario de la Armada de México y los 201 años de la Constitución Federal de 1824, realizada en la Plaza del Heroísmo Veracruzano.

“Para defender la soberanía se necesitan valores, y las fuerzas armadas los tienen”, afirmó la mandataria ante mandos navales, militares y autoridades civiles.

Sheinbaum subrayó que la honestidad es la base de todos los valores, mientras que la corrupción representa “una traición” y “una deslealtad que no puede tener cabida en las instituciones”.

Su mensaje ocurre en medio de investigaciones por presuntos vínculos de mandos de la Marina con una red criminal dedicada al huachicol fiscal, es decir, la introducción ilegal de combustibles mediante fracciones arancelarias falsas. Las pesquisas han derivado en detenciones recientes dentro de la dependencia.

La presidenta enfatizó que “la lealtad a la patria exige lealtad a los valores y a la verdad” y exhortó a todos los integrantes de las instituciones armadas a “honrar la honestidad como principio de vida”. Agregó que la verdadera valentía “no es sólo enfrentar un combate, sino mantener la rectitud cuando nadie mira”.

Durante el acto, Sheinbaum felicitó a los secretarios de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, y de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, por su entrega, valentía y patriotismo. Destacó que la Marina “no sólo protege nuestras costas, sino combate ilícitos, impulsa la ciencia y la tecnología y auxilia al pueblo cuando más lo necesita”.

La mandataria subrayó: “Honor, lealtad, deber, patriotismo y honestidad. Que los valores de la Marina sigan siendo faro para toda la nación”.

La ceremonia conmemoró también los 201 años de la Constitución de 1824, primer documento republicano que estableció los tres poderes de la nación.

Sheinbaum recordó que en 2024 México eligió por primera vez a los integrantes del Poder Judicial por voto popular, hecho que consideró una continuación del espíritu republicano.

Por su parte, el almirante Morales Ángeles afirmó que la Marina “nació para servir y permanecer firme en su misión de velar por la patria” y que “México empieza en sus mares”. Además, informó que el buque escuela Cuauhtémoc navega desde Nueva York rumbo a México, tras ser reparado luego de un accidente hace cinco meses. “El Cuauhtémoc regresa más fuerte, con la memoria viva de aquellos marinos que le dieron su alma”, expresó.

Al acto asistieron la gobernadora Rocío Nahle García, la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, la presidenta del Senado Laura Itzel Castillo, la presidenta de la Cámara de Diputados Kenya López Rabadán, y el ministro presidente de la SCJN Hugo Aguilar Ortiz.

La ceremonia concluyó con un ejercicio táctico con embarcaciones, helicópteros y unidades del Plan Marina, seguido por un desfile conmemorativo en el centro de Veracruz.