 Manifestantes 'toman' el Senado; declaran receso indefinido

Este martes, manifestantes ingresaron al Senado de la República para protestar contra la reforma al Poder Judicial, interrumpiendo la sesión del Pleno.

lrededor de las 16:30 horas, los inconformes entraron en la sala de sesiones coreando consignas como “El Poder Judicial no va a caer, no va a caer” y “somos abogados, no somos acarreados”, exigiendo ser escuchados por los senadores.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció la suspensión indefinida de la sesión, mientras pedía a los legisladores abandonar el recinto para proteger su seguridad.

La reforma, aprobada previamente en comisiones con 25 votos a favor y 12 en contra, comenzó su análisis en el Pleno en medio de una creciente tensión.

Cabe señalar que la semana pasada, la iniciativa había sido aprobada en lo general y en lo particular por la Cámara de Diputados tras una maratónica sesión de más de 15 horas.

Debido a las protestas de trabajadores y estudiantes de Derecho en el Palacio de San Lázaro, la sesión se realizó en una sede alterna en la Magdalena Mixhuca. Pese a la presión, el dictamen fue enviado al Senado para su discusión y eventual votación.

Los manifestantes, que llegaron al Senado al grito de “aquí nos quedamos”, buscan impedir que se avance con una reforma que, aseguran, atenta contra la independencia del Poder Judicial.

Mientras tanto, el Senado permanece en vilo, con la sesión suspendida y la incertidumbre sobre cuándo se retomará el debate.

Comentarios