Miles de alemanes se manifiestan en Berlín contra la ultraderecha

Decenas de miles de personas protestaron este domingo contra la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), segunda fuerza en las encuestas de intención de voto, para defender la democracia y la cohesión de la sociedad, a una semana de los comicios legislativos alemanes.

Unos 30.000 manifestantes, según la Policía, y 38.000 según los organizadores, acudieron a la manifestación convocada por Amnistía Internacional (AI) y otras organizaciones de la sociedad civil bajo los lemas "Nosotros Somos El Cordón Sanitario" y "Valentía Humanidad Unidos".

El cantante alemán Herbert Grönemeyer, y el batería del grupo 'Die Ärzte" (Los médicos), Bela B, actuaron en la manifestación.

