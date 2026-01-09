Liberan orden de aprehensión contra mujer por atropello en CDMX

La FGJ-CDMX obtuvo la autorización de un juez para detener a Gaby “N”, presunta responsable del atropellamiento de un motociclista en Iztapalapa el 3 de enero.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) obtuvo una orden de aprehensión contra Gaby “N”, señalada como presunta responsable del atropellamiento de un motociclista en Iztapalapa, ocurrido el 3 de enero. El mandamiento judicial fue concedido por un juez capitalino y se mantiene vigente para ser cumplimentado en cuanto la imputada sea localizada.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió en calles de la alcaldía Iztapalapa, donde el motociclista Roberto Hernández fue impactado por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga. Desde entonces, autoridades capitalinas iniciaron las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades.

El triste caso de Roberto Hernández, salió para ir a buscar a su novia pero nunca llegó. La conductora de un Honda City lo impactó por detrás y no frenó por más de dos kilómetros.



Ahora se encuentra fugitiva. ¿La encontrarán?#CDMX #Iztapalapa #mujer #fugitiva #conductora… pic.twitter.com/ou8w71tQnW — INFO7MTY (@info7mty) January 6, 2026

Orden de aprehensión y avances en la investigación

Fuentes ministeriales confirmaron que, tras integrar los datos de prueba, la FGJ-CDMX solicitó y obtuvo la orden de aprehensión por hechos que la ley señala como delito. El objetivo, señalaron, es ejecutar la detención en cuanto se tenga la ubicación precisa de la presunta responsable.

Como parte de las diligencias, la fiscalía cuenta con grabaciones del sistema C5, las cuales fueron incorporadas a la carpeta de investigación. Estos materiales forman parte de los elementos presentados ante el juez para sustentar la solicitud del mandamiento judicial.

🚨 Indignación en CDMX: un motociclista murió tras ser arrastrado varios metros por un auto sobre Periférico Oriente.



La víctima fue identificada como Roberto Hernández, de 52 años. La Fiscalía capitalina investiga el caso y busca al responsable.



Familiares y motociclistas… pic.twitter.com/0KNcATAOoJ — INFO7MTY (@info7mty) January 5, 2026

Colaboración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, señaló que la corporación continúa apoyando a la fiscalía en las investigaciones. Esto incluye labores de análisis, búsqueda y coordinación para la localización de la persona señalada.

La SSC también ha participado en la revisión de información relacionada con el vehículo presuntamente involucrado, el cual ya fue asegurado por las autoridades como parte del procedimiento.

Familiares de Gaby 'N' declaran su versión de los hechos

Durante las indagatorias, familiares de la imputada fueron entrevistados por autoridades. En una primera instancia señalaron no tener información, aunque posteriormente reconocieron que la mujer regresó a su domicilio después del hecho, tomó documentos y se retiró del lugar.

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de Gaby “N”, mientras la carpeta de investigación sigue su curso legal. La orden de aprehensión permanece vigente y será ejecutada en cuanto se logre su localización.