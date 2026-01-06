Identifican a presunta responsable de homicidio en Iztapalapa

La presunta responsable de la muerte de un motociclista tras atropellarlo en Ciudad de México, fue identificada por las autoridades y trabajan para encontrarla

La presunta responsable del homicidio de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, ya fue identificada por las autoridades, quienes trabajan en su localización. La mujer, de 43 años, reside actualmente en Nezahualcóyotl, Estado de México, donde fue localizado un automóvil con características similares al involucrado en el siniestro.

Investigación del vehículo involucrado

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) confirmó que ya se tiene identificado el vehículo involucrado, incluyendo las placas de circulación y la persona a cuyo nombre se encuentra registrado. Sin embargo, no existe certeza de que esa persona condujera el automóvil al momento del incidente, por lo que las diligencias continúan.

Identificación de la víctima y detales del homicidio

La víctima fue identificada como Roberto Hernández, de 52 años, quien trabajaba como repartidor de productos lácteos. La noche del hecho se dirigía a recoger a su pareja después del trabajo.

De acuerdo con videos difundidos, un Honda City azul atropelló al motociclista en la esquina de Periférico Oriente y Eje 6. La conductora no detuvo su marcha y arrastró el cuerpo de la víctima varios kilómetros, generando conmoción en redes sociales.

Hallazgo del vehículo en Nezahualcóyotl

Esta mañana, la Policía Municipal de Nezahualcóyotl recibió el reporte de un automóvil abandonado en la colonia Ciudad Lago, coincidente con el modelo del video, con daños relacionados con el posible atropellamiento y sin placas de circulación.

Agentes de la Policía de Investigación colaboran con la Fiscalía mexiquense para obtener pruebas periciales. Además, con apoyo del Ministerio Público se revisan grabaciones de cámaras públicas y privadas y se realizan entrevistas con testigos para esclarecer los hechos.