Video: Conductora arrastra a motociclista tras reclamo en CDMX

Algunos testigos señalaron que se podía escuchar a la víctima gritando mientras era arrastrado hasta que lamentablemente perdió la vida.

Este fin de semana circuló en redes sociales un estremecedor video que muestra el momento en que un vehículo en movimiento arrastra a un hombre por más de dos kilómetro en la Ciudad de México.

Las imágenes captadas por los ocupantes de otro vehículo muestran un auto en color azul que avanza a velocidad arrastrando debajo de él a un hombre; pese a que otros automovilistas hacían sonar sus cláxones, sin embargo, el conductor no se detenía.

Los hechos se registraron este domingo sobre Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en donde el conductor impactó al motociclista y quedó atrapado debajo del vehículo. El conductor avanzó más de dos kilómetros arrastrando el cuerpo del hombre sobre el pavimento hasta que se detuvo en la calle Ingeniero Félix Palavicini en la colonia Constitución de 1917 de la alcaldía Iztapalapa.

Las imágenes generaron gran indignación entre los usuarios de las redes sociales, quienes hicieron diversos cuestionamientos tanto al conductor presuntamente responsable como a los otros automovilistas por no atravesarse para que se detuviera.

Al pasar por un tope, el cuerpo de la víctima quedó atorado en la cinta asfáltica y terminó tendido en el pavimento hasta la llegada de la policía capitalina, quienes solicitaron atención médica urgente.

Al arribo de paramédicos al sitio confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tomó conocimiento del caso, llevó a cabo las diligencias correspondientes y abrió una carpeta de investigación.

IDENTIFICAN A VÍCTIMA

La víctima fue identificada como Roberto Hernández, de 52 años de edad y, según información preliminar, la noche del domingo se dirigía en motocicleta a Nezahualcóyotl para recoger a su pareja sentimental cuando un vehículo lo golpeó en la parte trasera. Roberto descendió para reclamar al conductor, pero fue embestido en su intento de darse a la fuga.

Hasta el momento se desconoce el paradero del presunto responsable; según las placas de circulación, el vehículo pertenece a una mujer identificada como Gaby Gómez Córdoba.

BUSCAN A CONDUCTORA, PRESUNTA RESPONSABLE

Los usuarios han identificado a la mujer, quien presuntamente labora como enfermera en el Hospital Juárez de México. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado la identidad del presunto responsable.

Familiares se han manifestado a través de las redes sociales para exigir justicia por la muerte de Roberto y presionar a las autoridades para que detengan a quien aseguran era una mujer quien le quitó la vida. Aseguran que al momento de los hechos se encontraba bajo los influjos del alcohol.

Un grupo de motociclistas interpuso una denuncia ante las autoridades capitalinas por el asesinato de Roberto.

CÓMO SE CASTIGA EL ATROPELLO EN CDMX

En la Ciudad de México, la pena por atropellar a una persona varía: si la víctima muere, puede ser homicidio culposo con penas de 8 a 20 años de prisión, mientras que si hay lesiones, se castiga por lesiones culposas, y la pena aumenta si se maneja ebrio, drogado o se huye del lugar (omisión de auxilio). El juez determina la pena según las circunstancias, como la gravedad de las lesiones (que pueden incluir incapacidad, deformidad, enfermedad incurable) y si hubo agravantes, pudiendo implicar cárcel, multas y pérdida de licencia.

¿QUÉ HACER SI ATROPELLAS A ALGUIEN?