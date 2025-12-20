Investigan avionazo en Toluca; restos de víctimas sin entregar

El accidente aéreo se registró el pasado 15 de diciembre, cuando una aeronave privada tipo taxi aéreo, procedente de Acapulco, Guerrero, se desplomó en Toluca

La identificación de las víctimas del avionazo ocurrido en Toluca continúa siendo un proceso complejo y delicado. A varios días del accidente, los restos de las 10 personas fallecidas permanecen bajo resguardo de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), donde se realizan estudios de confronta genética para lograr su plena identificación y posterior entrega a los familiares.

De acuerdo con reportes al interior de la Fiscalía mexiquense, el estado en que fueron hallados los restos humanos, la mayoría de ellos calcinados, ha complicado los trabajos forenses, por lo que el proceso podría extenderse durante varios días más. Esta situación ha prolongado la incertidumbre y el duelo de las familias afectadas.

¿Cómo ocurrió el accidente aéreo en Toluca?

El accidente aéreo se registró el pasado 15 de diciembre, cuando una aeronave privada tipo taxi aéreo, procedente de Acapulco, Guerrero, se desplomó en los límites de los municipios de Toluca y San Mateo Atenco, a escasos metros del Aeropuerto Internacional de Toluca, que era su destino final.

La avioneta impactó contra una bodega de tráileres, lo que provocó un incendio que consumió casi por completo la estructura de la aeronave. A bordo viajaba una familia completa, incluidos tres menores de edad, además del piloto y copiloto, quienes perdieron la vida en el lugar.

Identificación de víctimas será tardada y minuciosa

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmaron que las labores de identificación incluyen pruebas genéticas y confronta de ADN con familiares directos. Sin embargo, debido al grado de deterioro de los restos, las indagatorias forenses requieren mayor tiempo y precisión.

Las autoridades señalaron que este procedimiento es indispensable para garantizar la certeza legal y científica antes de la restitución de los cuerpos, proceso que se realiza con acompañamiento de especialistas y bajo protocolos nacionales.

Familiares acuden a la FGR para conocer avances

En paralelo a las labores periciales, familiares de las víctimas, originarias de la Ciudad de México y vinculadas a un equipo de béisbol, acudieron este viernes 19 de diciembre a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Toluca para dar seguimiento a las investigaciones.

Janine Gómez, familiar de una de las víctimas, expresó que el proceso ha sido emocionalmente devastador.

“Seguimos en duelo, hay muchos trámites por resolver y las autoridades continúan investigando. Agradecemos el apoyo, pero el dolor es muy fuerte”, declaró ante medios.

Caja negra, pieza clave en la investigación

Las autoridades confirmaron que la caja negra de la aeronave fue recuperada, lo que representa un avance sustancial en el esclarecimiento del accidente. Este dispositivo será analizado por especialistas para conocer fallas técnicas, condiciones de vuelo y posibles errores humanos.

La FGR mantiene abiertas todas las líneas de investigación y recibe apoyo de instancias federales. Aunque no existe una fecha definida para concluir el proceso, las familias fueron informadas de que las indagatorias avanzan con prioridad, mientras los restos continúan bajo custodia oficial.