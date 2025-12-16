Revelan último audio de avioneta antes de caer en Toluca

El piloto pidió apoyo a la torre de control minutos antes del impacto. El audio final y la trayectoria del vuelo revelan segundos clave del accidente

La caída de una avioneta privada cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca dejó al descubierto los últimos minutos de comunicación entre el piloto y la torre de control, un intercambio que hoy se convierte en una pieza clave para entender qué ocurrió antes del impacto. El accidente ocurrió cuando la aeronave estaba en fase final de aterrizaje, tras despegar de Acapulco con destino a la capital del Estado de México.

El siniestro se registró cerca del mediodía y movilizó a cuerpos de emergencia estatales y municipales, luego de que la aeronave se desplomara cerca de un campo de futbol, en los límites de Toluca y San Mateo Atenco. La magnitud del impacto provocó una explosión seguida de un incendio, lo que complicó las labores de rescate.

#Edomex | Una aeronave cayó en San Mateo Atenco y reportan personas lesionadas.



Elementos de #emergencia se dirigen a la zona.



Información en desarrollo.

Qué se sabe del vuelo y la aeronave siniestrada

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, la nave involucrada era un jet privado Cessna Citation III, matrícula XA-PRO. A bordo viajaban presuntamente ocho pasajeros, además del piloto y el copiloto.

La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez de Acapulco, Guerrero, y se aproximaba a aterrizar en Toluca cuando ocurrió el accidente. Videos de la trayectoria del vuelo muestran una maniobra inusual a pocos kilómetros del destino final.

El audio final entre el piloto y la torre de control

Audios de la cabina, revelan que el piloto mantuvo comunicación constante con la torre de control del AIT. En los registros se escuchan instrucciones habituales a otras aeronaves, lo que confirma que las operaciones del aeropuerto continuaban con normalidad.

#ÚLTIMAHORA | Salen a la luz imágenes del momento exacto en el que se la avioneta se desploma en el #Edomex.



En el lugar de los hechos aún continúa la presencia de los equipos de emergencia y peritaje para saber qué fue lo que pasó.@BravoLucy nos cuenta en #HechosMeridiano. pic.twitter.com/eUP3Mlivp1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 15, 2025

Momentos después, el piloto del Cessna se identifica claramente: “Torre, buenas tardes, Papa, Romeo, Oscar, en final pista 3,3”. La torre autoriza el aterrizaje y continúa brindando indicaciones, sin que el piloto reportara fallas en ese instante.

“Nos estamos desplomando”: los segundos críticos

Segundos después de recibir autorización para aterrizar, el piloto vuelve a tomar la frecuencia y pronuncia una frase que marca el desenlace del vuelo: “ID al aire el Papa Romeo Óscar”. La torre solicita confirmación de intenciones, percibiendo una posible anomalía.

Con voz firme y sin perder la calma, el piloto emite el mensaje final: “Nos estamos desplomando, Papa, Romeo, Óscar”. Tras esa comunicación, el contacto se pierde y la aeronave impacta contra un inmueble.

Al menos 7 muertos en el accidente de avioneta; autoridades siguen investigando

El coordinador de Protección Civil del Estado de México, Adrián Hernández Romero, confirmó la localización de al menos siete personas sin vida. Las labores continúan para ubicar a los otros ocupantes que viajaban a bordo del jet privado.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que trabaja en coordinación con la Agencia Federal de Aviación Civil y autoridades locales para recopilar datos técnicos, audios y trayectorias, con el fin de determinar las causas del accidente aéreo.

El último audio de la avioneta se perfila como un elemento central para esclarecer este accidente aéreo en Toluca, mientras familiares de las víctimas y la comunidad aeronáutica esperan respuestas claras sobre lo ocurrido en esos segundos decisivos.