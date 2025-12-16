Avioneta se desploma en Toluca y suman al menos 7 muertos

Autoridades identificaron a las víctimas del desplome de una avioneta en Toluca y avanzan en la investigación federal. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un accidente aéreo ocurrido en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Toluca conmocionó al Estado de México, luego de que autoridades confirmaran la identidad de las personas que viajaban a bordo de una avioneta privada que se desplomó antes de aterrizar.

El siniestro se registró la tarde del lunes, cuando un taxi aéreo procedente de Acapulco se aproximaba a la capital mexiquense. Tras varias horas de labores de rescate, las autoridades estatales suponen que no hubo sobrevivientes, mientras continúan las diligencias para localizar a todas las personas a bordo.

Quiénes viajaban en la avioneta que se estrelló en Toluca

De acuerdo con reportes oficiales del Estado de México, en la aeronave viajaban 10 personas en total: cinco adultos, tres menores de edad y dos integrantes de la tripulación. Entre las víctimas se encontraban familias completas, lo que ha generado una profunda consternación.

La lista de personas identificadas incluye a:

Raúl (4 años)

Natalia (2 años)

Ximena (9 años)

Gustavo Palomino Olet

Ilse Lizeth Hernández Téllez

Raúl Gómez Ruiz

Raúl Gómez Buenfil

Olga Janine Buenfil Cardone

así como el piloto, Juan Carlos Olivares Casas, y copiloto, Walding Sánchez Manzano.

Las autoridades estatales informaron que hasta el momento se han localizado siete cuerpos, los cuales fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía del Estado de México para la realización de las necropsias correspondientes.

Aunque se presume que no existen sobrevivientes, los trabajos de búsqueda continúan para localizar a las tres personas restantes, con apoyo de personal especializado y resguardo de la zona del impacto.

Así ocurrió el desplome del jet antes de llegar a Toluca

Según información de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el accidente ocurrió alrededor de las 12:31 horas, cuando un jet modelo Cessna Citation 650 se desplomó tras impactar primero un campo de futbol y posteriormente una nave industrial.

Los puntos de impacto se ubican entre las calles Industria Automotriz y Miguel Alemán, en la colonia Reforma del municipio de San Mateo Atenco, una zona cercana al Aeropuerto Internacional de Toluca.

Investigación federal por accidente aéreo en el Estado de México

La SICT confirmó que la aeronave había despegado conforme a su plan de vuelo desde Acapulco con destino a Toluca, transportando a ocho pasajeros y dos tripulantes. Tras el accidente, se activaron protocolos de emergencia con participación federal y estatal.

La investigación está a cargo de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación y SENEAM, mientras que la Fiscalía General de la República se sumó a las indagatorias para esclarecer las causas del desplome.

El Aeropuerto Internacional de Toluca se localiza a aproximadamente 16 kilómetros del centro de la capital mexiquense y opera principalmente vuelos privados y de carga, lo que ha puesto especial atención en los protocolos de seguridad aérea.

Autoridades reiteraron que será hasta concluir los peritajes técnicos cuando se determine con precisión qué provocó el accidente, mientras las familias de las víctimas reciben acompañamiento institucional.