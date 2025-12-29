Diputados se solidarizan con víctimas del Tren Interoceánico

Legisladores y autoridades expresaron sus condolencias y exigen investigación tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Diversos diputados y autoridades políticas expresaron su solidaridad con las víctimas y los familiares del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Nizanda, Oaxaca, que hasta el momento ha dejado reportes de personas fallecidas y decenas de lesionados. Los pronunciamientos se han multiplicado tanto en la Cámara de Diputados como en redes sociales, donde representantes de distintos partidos llamaron a la unidad y exigieron esclarecer los hechos.

Presidenta de la Cámara de Diputados lamenta pérdidas

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, lamentó las muertes y las lesiones derivadas del accidente ferroviario, y emitió un mensaje en redes sociales en el que expresó sus condolencias a las familias afectadas.

“Mis más sentido pésame a las familias de las personas fallecidas en el descarrilamiento de hoy en el tren del Corredor Interoceánico”, escribió López Rabadán, y añadió que es necesario que los lesionados reciban atención médica adecuada y que se lleve a cabo una investigación seria para deslindar responsabilidades.

Mis más sentido pésame a las familias de las personas fallecidas en el descarrilamiento de hoy en el tren del Corredor Interoceánico.



Es necesario que los heridos reciban atención y sus familias apoyo.



Se debe realizar una investigación seria, deslindar responsabilidades y… — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) December 29, 2025

Dirigencia del PAN expresa apoyo y respeto

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, también se sumó a las condolencias. A través de un comunicado lamentó el accidente y expresó su respeto y solidaridad con las familias que viven este momento difícil, así como el reconocimiento al trabajo de los equipos de emergencia que atendieron la tragedia.

#Boletín



Nuestra solidaridad y condolencias con las familias de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.



No fue un accidente: fue negligencia. Obras inauguradas con prisa, sin seguridad y marcadas por la corrupción de Morena hoy cobran vidas.… pic.twitter.com/rwnpUcqchC — Diputados PAN (@diputadospan) December 29, 2025

Oposición exige investigación y acciones

Diputados del PAN y del PRI demandaron no solo solidarizarse con las víctimas, sino también que se suspendan temporalmente las operaciones del proyecto ferroviario hasta determinar las causas del accidente.

Lamentamos muchísimo lo sucedido en el Tren Interoceánico en Oaxaca.



Nuestra solidaridad con las familias que perdieron a un ser querido o aquellos que están en recuperación.



Reconocemos la pronta atención de las autoridades y confiamos en que seguirán actuando con… — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) December 29, 2025

Legisladores como Héctor Saúl Téllez insistieron en la necesidad de un dictamen internacional que evalúe la seguridad del Tren Interoceánico y en la creación de una comisión especial en la Cámara de Diputados para investigar irregularidades.

Respaldo político desde otros niveles de gobierno y países

Además de los pronunciamientos en el ámbito legislativo, otras figuras políticas manifestaron su solidaridad. La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, expresó sus condolencias a través de redes, acompañando con respeto y solidaridad a las familias afectadas por el descarrilamiento.

Lamentamos profundamente lo ocurrido en el Tren Interoceánico. Nos duele lo sucedido, acompañamos con respeto y solidaridad a las familias afectadas.

Expresamos también nuestro respaldo y confianza a nuestra presidenta @Claudiashein. https://t.co/1DKp7HqkWE — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 29, 2025

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz, mandó mediante redes sociales sus condolencias ante el accidente ocurrido, así como todo su apoyo para el pueblo de México.

Hemos conocido del lamentable descarrilamiento de un tren interoceánico en el sur de #México, que ha provocado numerosos muertos y heridos.



Enviamos sentidas condolencias al pueblo y Gobierno mexicanos.



Toda nuestra solidaridad. pic.twitter.com/C8TV0HoaDc — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 29, 2025

Claudia Sheinbaum instruye apoyo a víctimas y familias

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, también informó sobre el despliegue de autoridades federales para atender a los lesionados y sus familiares. Señaló que instruyó a la Secretaría de Marina, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, así como a IMSS-Bienestar para que se trasladen al sitio del accidente y brinden asistencia directa.

Estos pronunciamientos políticos se suman a la atención de emergencia y al inicio de investigaciones para esclarecer las causas del accidente que ha movilizado a autoridades de distintos niveles y generado reacciones en todo el país.