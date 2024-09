 Hospital del ISSSTE en Puebla se inunda tras fuertes lluvias

Tras las fuertes lluvias registradas en Puebla, el Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE sufrió una grave inundación que quedó registrada en un video de 23 segundos que rápidamente se viralizó en redes sociales.

En el clip, se observa a trabajadores del hospital usando jaladores de varios tamaños para sacar el agua de un pasillo y una sala de espera, en un intento por contener los daños ocasionados por la filtración.

El video se difundió acompañado de un audio del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien aseguró que el sistema de salud mexicano, conocido como IMSS-Bienestar, es "mejor que el de Dinamarca".

Sin embargo, esta comparación, que el presidente ha reiterado en múltiples ocasiones, generó una ola de críticas y memes en redes sociales, donde usuarios señalaron la diferencia entre la afirmación presidencial y la realidad captada en el hospital.

Como en Dinamarca. No, no, no. ¡MEJOR! 🤡🤡🤡



Hospital Regional de alta Especialidad ISSSTE, en Puebla. pic.twitter.com/XdGrHDaGHI