 Gobernadora de BC se deslinda de despido de Gustavo Macalpin

El despido del conductor de noticias Gustavo Macalpin en pleno programa en vivo en Mexicali, Baja California causó indignación entre la sociedad quienes calificaron el hecho de 'censura'.

Y es que muchas personas consideran que el comunicador fue despedido en pleno programa en vivo por sus ataques a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar y su esposo, así como a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El video que muestra el momento y la forma en la que Macalpin fue despedido por el director general de canal 66, Luis Arnoldo Cabada, rápidamente se viralizó provocando el rechazo de los internautas y políticos como el excandidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez.

Tras el revuelo que la noticia generó y los señalamientos, la gobernadora Marina del Pilar utilizó sus redes sociales para pronunciarse por los hechos.

"No vi el programa, hasta hoy por la mañana (martes) me enteré de lo sucedido, igual de sorprendida que todas y que todos ustedes y desearle a Gustavo siempre que le vaya muy bien, espero verlo pronto en televisión, en sus redes sociales, lo admiramos, nos gusta su contenido, la forma sarcástica, la sátira política que hace generalmente, así que desearle siempre lo mejor, yo quería hacer esta aclaración porque he visto mucho ahí a las redes sociales y pues comentarles esto", comentó la gobernadora.

De esta manera, la gobernadora se deslindó de las acusaciones que la señalan como la presunta responsable del despido de Gustavo Macalpin a quien consideró un buen amigo.

La mandataria también destacó que en Baja California se respeta a los periodistas y a la libertad de expresión.

"Respetamos su trabajo, respetamos el trabajo de todas y de todos los que se dedican a la comunicación, al periodismo y en Baja California somos sumamente respetuosos de la libertad de expresión", sentenció.

Por su parte, Gustavo Macalpin calificó de 'grosería' lo hecho por el director del canal, sin embargo, aseguró desconocer porque había sido despedido de tal forma.

