 Despiden a conductor de noticiero en vivo; así reaccionó

Usuarios de redes sociales se encuentran indignados por la forma en la que un conductor de noticias en Mexicali, Baja California, fue despedido en pleno programa en vivo.

El insólito momento se vivió la noche de ayer lunes durante el programa conocido como 'Ciudadano 2.0' y conducido por Gustavo Macalpin.

Durante la transmisión, el conductor presentó al propio Director General del Canal 66, Luis Arnoldo Cabada, y con un apretón de manos y un abrazo, le dio la bienvenida, sin imaginar, el motivo de su visita.

El director comenzó con elogios y palabras de agradecimiento a Gustavo por los seis años de un trabajo extraordinario y señaló que se había cumplido un ciclo.

"Te agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega, porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día", dijo el director.

Cuando apenas se disponía a agradecer sus palabras, al mismo tiempo el conductor se mostró consternado y cuestionó si era verdad a lo que el director lo confirmó.

Después de que el director salió de escena, Gustavo continúo el programa, no sin antes expresar su sorpresa por la decisión anunciada.

"Una manera bastante extraña de que se informara, pero bueno, yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido a lo largo de estos, si no me equivoco, seis años y medio".

Rápidamente, el video se viralizó en redes sociales, causando indignación entre los seguidores del programa y ajenos, quienes les bastó con ver las imágenes para rechazar la forma en que el conductor fue despedido.

Algunos usuarios señalaron que el conductor fue víctima de censura, ya que aseguran que en su programa había hablado mal del esposo de la gobernadora Marina del Pilar del partido de Morena, sin embargo, pese a que aún no hay una versión oficial, ha trascendido que no solo atacó a la pareja de la mandataria, sino que además solía burlarse de ella y hasta de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

