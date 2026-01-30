Familiares de víctimas del tren Interoceánico esperan justicia

Aseguran que la aprehensión del operador del tren no debe significar el cierre del proceso, ya que, persisten interrogantes sobre las causas del siniestro

Luego de que se diera a conocer la detención del maquinista del Tren Interoceánico, involucrado en el descarrilamiento ocurrido hace un mes en el Istmo de Tehuantepec, donde murieron 14 personas, familiares de las víctimas expresaron su expectativa de que el caso se esclarezca a fondo y se aplique la justicia de manera adecuada.

Hares Jiménez Del Toro, primo del periodista Israel Gallegos —una de las personas que perdió la vida en el accidente—, señaló que la aprehensión del operador del tren no debe significar el cierre del proceso, ya que, a su juicio, persisten interrogantes sobre las causas del siniestro.

En entrevista desde Matías Romero, en el estado de Oaxaca, Jiménez Del Toro, quien anteriormente laboró en Ferrocarriles Nacionales de México, indicó que, si bien podría tratarse de un error humano, es necesario que se deslinden todas las responsabilidades.

Explicó que la tripulación ferroviaria cuenta con tiempos, velocidades y distancias previamente establecidos entre estaciones, por lo que consideró que el descuido debe ser sancionado conforme a la ley.

Israel Enrique Gallegos Soto, periodista de 60 años, viajaba a bordo del tren desde la estación de Ixtepec, Oaxaca, acompañado de su esposa Karla, quien resultó herida durante el percance.

De acuerdo con sus familiares, Karla continúa recibiendo atención médica y permanece bajo observación. Jiménez Del Toro relató que, en la última comunicación que tuvo con ella, hace aproximadamente dos semanas, se encontraba en proceso de recuperación y estaba recibiendo atención médica y psicológica adecuada.

El descarrilamiento ocurrió entre las comunidades de Nizanda y Chivela, a la altura del kilómetro 230 del tramo ferroviario que conecta Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz. Además de las 14 víctimas mortales, el accidente dejó alrededor de 90 personas lesionadas.

Aunque la mayoría de los afectados son originarios del Istmo de Tehuantepec han optado por no dar declaraciones públicas, han señalado que los apoyos e indemnizaciones acordados por el Gobierno federal se han entregado de manera gradual.

En este contexto, el Gobierno de México informó este miércoles que ya comenzó el proceso de reparación integral para las víctimas del accidente del Tren Interoceánico. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla, indicó durante la conferencia presidencial que desde el lunes pasado se inició el contacto directo con las víctimas y sus familias para agendar citas y avanzar en dicho procedimiento.