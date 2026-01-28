Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nacional

Acusa FGR que descarrilamiento de Interoceánico fue por velocidad

Por: Carlos Nava

27 Enero 2026, 17:06

Compartir

El peritaje concluyó que el convoy era conducido a una velocidad muy superior a la permitida, lo que derivará en acciones penales contra el operador

Acusa FGR que descarrilamiento de Interoceánico fue por velocidad

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó de manera preliminar que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca fue provocado por una negligencia operativa.

El peritaje concluyó que el convoy era conducido a una velocidad muy superior a la permitida, lo que derivará en acciones penales contra el operador por los delitos de homicidio y lesiones culposas.

En un mensaje a medios, la fiscal general, Ernestina Godoy, detalló que la información extraída de la caja negra fue determinante para establecer la responsabilidad directa de los operadores.

El conductor tuvo 'conducción temeraria'

De acuerdo con el análisis técnico, el accidente se produjo cuando el tren ingresó a una curva a 65 km/h, a pesar de que el límite establecido para ese tramo de pasajeros es de 50 km/h.

La investigación reveló un patrón de conducción temeraria previo al impacto, pues además de esta curva tomada a exceso de velocidad, se registraron velocidades de hasta 111 km/h en tramos de línea recta, donde el tope es de 70 km/h.

Tren Interoceanico

Infraestructura y mecánica sin fallas

La FGR descartó que el accidente fuera provocado por deficiencias en la obra o en el equipo, pues luego de inspecciones detalladas, se informó que no se encontraron daños previos en rieles o durmientes, además de otras fallas mecánicas, particularmente en el sistema de frenado. 

"El exceso de velocidad en trenes es particularmente peligroso debido a la masa del convoy y el incremento de la fuerza centrífuga, factores que provocaron la salida de las vías", explicó la dependencia.

Acción penal y atención a víctimas

Al confirmarse que los responsables de la operación no cumplieron con la normatividad vigente, la Fiscalía ejercerá acción penal. La carpeta de investigación integra dictámenes periciales, trabajos de gabinete y campo, así como estudios en topografía y geotecnia que continúan en curso para robustecer el caso.

Finalmente, se informó que existe una mesa permanente de coordinación con la Secretaría de Marina, el IMSS y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el objetivo de garantizar la reparación integral del daño y el seguimiento clínico de los afectados.

 

Comentarios