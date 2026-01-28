Acusa FGR que descarrilamiento de Interoceánico fue por velocidad

El peritaje concluyó que el convoy era conducido a una velocidad muy superior a la permitida, lo que derivará en acciones penales contra el operador

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó de manera preliminar que el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca fue provocado por una negligencia operativa.

En un mensaje a medios, la fiscal general, Ernestina Godoy, detalló que la información extraída de la caja negra fue determinante para establecer la responsabilidad directa de los operadores.

El conductor tuvo 'conducción temeraria'

De acuerdo con el análisis técnico, el accidente se produjo cuando el tren ingresó a una curva a 65 km/h, a pesar de que el límite establecido para ese tramo de pasajeros es de 50 km/h.

La investigación reveló un patrón de conducción temeraria previo al impacto, pues además de esta curva tomada a exceso de velocidad, se registraron velocidades de hasta 111 km/h en tramos de línea recta, donde el tope es de 70 km/h.

Infraestructura y mecánica sin fallas

La FGR descartó que el accidente fuera provocado por deficiencias en la obra o en el equipo, pues luego de inspecciones detalladas, se informó que no se encontraron daños previos en rieles o durmientes, además de otras fallas mecánicas, particularmente en el sistema de frenado.