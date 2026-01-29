Detienen a otro trabajador del Interoceánico por descarrilamiento

Con esta captura, ya son dos los empleados ferroviarios bajo custodia de las autoridades, pues apenas el martes pasado se confirmó la detención del maquinista

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión contra Ricardo "N", jefe de despachadores del Tren Interoceánico, por su presunta responsabilidad en el trágico descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre en el sur del país, que dejó saldo de 14 personas fallecidas.

Con esta captura, ya son dos los empleados ferroviarios bajo custodia de las autoridades, pues apenas el martes pasado se confirmó la detención del maquinista de la unidad. Ambos enfrentan cargos por homicidio culposo y lesiones culposas.

Fallas operativas y falta de documentación

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Ricardo "N" fue localizado por la Policía Federal Ministerial en el estado de Veracruz y posteriormente trasladado al centro de justicia penal en Chiapas.

La FGR sostiene que el detenido, responsable de dirigir el movimiento de los convoyes, operaba con una licencia ferroviaria vencida al momento del siniestro. Esta irregularidad administrativa se suma a las pruebas técnicas que apuntan a una negligencia operativa

Compromiso de reparación integral

En el ámbito político, la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó su conferencia matutina para reiterar su apoyo a las familias afectadas. La mandataria informó que, tras el despliegue de atención médica, solo una persona permanece hospitalizada, mientras que el resto de los heridos ya recibió el alta médica.

A la par de estos avances judiciales, el Gobierno de México anunció formalmente el inicio del proceso de reparación integral para las víctimas, buscando resarcir los daños causados por el accidente más grave registrado en este sistema ferroviario desde su inauguración.