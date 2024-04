 Fallece José Armando: renunció a luchar contra el cáncer

Esta mañana se dio a conocer el sensible fallecimiento de José Armando Guzmán Mendoza, quién fuera fiel aficiónado del Cruz Azul y que se hizo viral por renunciar a sus quimioterapias a sus 13 años de edad.

José Armando dio enseñanza de vida a su corta edad, siendo ejemplo de fortaleza para su familia y la sociedad.

José, originarion de Xalapa, Veracruz fue diagnosticado con leucemia y por cinco años fue sometido a 120 quimioterapias.

El pasado mes de febrero del año en curso, José Armando tuvo que tomar una difícil, pero valiente decisión: renunciar a su tratamiento para el cáncer para disfrutar de la vida.

"Me dijeron que si quería me podían volver a poner más tratamiento, pero ya no quise porque es muy fuerte. A mi mamá le pedí que respetara mi decisión, lo que ella no quería. El tratamiento, sí, pues mejor a disfrutar lo que queda de vida", dijo el menor con lágrimas en los ojos durante una entrevista con ADN40Mx.

Por su parte, el club de futbol Cruz Azul expresó su pésame a la familia de José Armando.

"Gracias por inspirarnos día a día con tu fortaleza, José Armando", dice la publicación acompañada de una esquela en X (antes Twitter).

El menor solo le pidió a su madre un último deseo, festejar su cumpleaños con temática del Cruz Azul, y así fue, después de robarse el corazón de millones de usuarios en las redes sociales.

Gracias por inspirarnos día a día con tu fortaleza, José Armando.



Descansa en Paz, campeón. #AzulDePorVida pic.twitter.com/ugo81m8YyW — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2024

