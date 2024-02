 Niño deja de luchar contra el cáncer para disfrutar la vida

A su corta edad, José Armando de 13 años, ha tomado una decisión difícil: renunciar a su tratamiento para el cáncer para disfrutar de la vida.

Aunque algunos consideran que el menor se rindió a su lucha contra el cáncer, lo cierto es que José Armando le externó a su mamá su deseo de disfrutar de la vida junto a ella y su hermana.

José, originarion de Xalapa, Veracruz fue diagnosticado con leucemia y por cinco años fue sometido a 120 quimioterapias.

Pero el panorama cambió el pasado mes de octubre del 2023, cuando el cáncer regresó más agresivo a su cuerpo, y José Armando decidió que ya no quería luchar, sino disfrutar de sus últimos días. Solo se someterá a los cuidados paliativos.

"Me dijeron que si quería me podían volver a poner más tratamiento, pero ya no quise porque es muy fuerte. A mi mamá le pedí que respetara mi decisión, lo que ella no quería. El tratamiento, sí, pues mejor a disfrutar lo que queda de vida", dijo el menor con lágrimas en los ojos durante una entrevista con ADN40Mx.

Aunque la decisión ya está tomado, a José Armando le preocupa dejar a su mamá y a su hermana solas, pero dijo, siempre las acompañará y cuidará desde el cielo.

El menor solo le pidió a su madre un último deseo, festejar su cumpleaños con temática del Cruz Azul, y así fue, después de robarse el corazón de millones de usuarios en las redes sociales, José Armando tuvo una gran fiesta el pasado 24 de febrero.

Pero no solo eso, sino que pronto podrá cumplir otro de sus sueños, conocer a los futbolistas del Cruz Azul, el club ya se contactó con él y su familia.

Por su parte, el presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, le brindó su apoyó a José Armando para continuar con el tratamiento, en caso de que decida cambiar de opinión.

Éstas son las cosas que verdaderamente importan… si Armando necesita algo para asistir al juego, que cuente conmigo y si cambia de parecer y decide luchar, también!!!



Y que chinguęn a su mądre los #Gobiernicolas que tienen un sistema de salud pésimo y son responsables por no… https://t.co/XLPSbFZI9T — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) February 27, 2024

Comentarios