Emiten alerta internacional por médico ligado a muertes en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora busca a homeópata que aplicó sueros vitaminados; suman al menos ocho fallecidos y varios afectados

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora activó una alerta internacional para localizar a un médico homeópata señalado por la muerte de al menos ocho personas tras la aplicación de sueros vitaminados en una clínica de la capital del estado.

El presunto responsable fue identificado como Jesús Maximiano Verduzco Soto, de 65 años, quien actualmente se encuentra prófugo y cuenta con una orden de aprehensión por “los delitos que resulten”, relacionados con los fallecimientos y afectaciones a la salud de al menos 11 pacientes.

La Fiscalía informó que el pasado 7 de abril se realizaron tres cateos en domicilios de Hermosillo con el objetivo de ubicar al médico, sin resultados positivos hasta el momento.

Ante el riesgo de que el sospechoso abandone el país, se emitieron alertas tanto a nivel nacional como internacional para facilitar su localización y captura.

Clínica bajo investigación

Las indagatorias apuntan a que Verduzco Soto laboraba en una clínica de medicina alternativa ubicada en la colonia Jesús García, donde el pasado 1 de abril se realizó un cateo en el que fueron asegurados medicamentos, soluciones inyectables, equipos de cómputo y material videográfico.

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Los insumos decomisados fueron enviados a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para su análisis, con el fin de determinar su composición y posibles riesgos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, una de las principales líneas de investigación apunta a una posible contaminación bacteriana en las soluciones intravenosas aplicadas a los pacientes.

El titular de la dependencia, David Kershenobich, señaló que los llamados “sueros vitaminados” podrían contener no solo vitaminas, sino también otras sustancias, e incluso haber sido promocionados como tratamientos con células madre sin sustento científico.

Más víctimas y síntomas similares

Autoridades confirmaron que, además de las ocho personas fallecidas, hay al menos tres más afectadas. Una permanece hospitalizada y dos ya fueron dadas de alta.

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Todos los pacientes presentaron síntomas similares tras recibir las soluciones intravenosas, lo que refuerza la hipótesis de un agente contaminante común.

En el marco del caso, la empresa Rubio Pharma y Asociados S.A. de C.V., señalada como posible proveedora de insumos, negó cualquier relación con los productos utilizados, asegurando que no comercializa sueros vitaminados ni productos bajo esa denominación.

La Fiscalía de Sonora reiteró que las investigaciones continúan y que no se descarta la posible responsabilidad de otras personas o empresas vinculadas con la clínica.