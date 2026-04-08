Muere joven de 19 años por recibir suero vitaminado en Sonora

Lo que inició como un procedimiento de rutina para la aplicación de un suero terminó en una tragedia que ya suma siete pacientes fallecidos por la misma causa

La crisis sanitaria por el uso de tratamientos intravenosos estéticos y de salud ha dado un giro trágico. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmó el fallecimiento de Lucero del Carmen Luna Ramírez, una joven de apenas 19 años, elevando a siete el número total de víctimas fatales vinculadas a la aplicación de sueros vitaminados en la entidad.

El caso de Lucero del Carmen

De acuerdo con los reportes oficiales, la joven perdió la vida el pasado 22 de febrero tras acudir a una clínica administrada por el Dr. Maximiano “N”.

Lo que inició como un procedimiento de rutina para la aplicación de un suero terminó en una tragedia que hoy mantiene a una familia de luto y a una clínica bajo estricta investigación judicial.

El caso de Lucero ha resonado con fuerza a nivel nacional debido a su corta edad, poniendo en evidencia los riesgos letales que pueden esconderse detrás de estos populares "cócteles de vitaminas".

Cifras en aumento

La Fiscalía ha procedido con la apertura de nuevas carpetas de investigación ante el incremento constante de denuncias. Hasta el momento, el saldo de esta crisis es de siete víctimas fatales por presunta falta de protocolos de seguridad para aplicar este suero.

Riesgos bajo la lupa

A pesar de la popularidad de los sueros vitaminados para "aumentar la energía" o "mejorar la apariencia de la piel", especialistas en salud advierten que la aplicación intravenosa de cualquier sustancia conlleva riesgos severos si no se realiza en condiciones clínicas óptimas o si el paciente presenta reacciones alérgicas no detectadas.

Las autoridades instan a la población a evitar estos procedimientos en clínicas que no cuenten con las certificaciones necesarias y a denunciar cualquier anomalía en servicios de salud estética. Por ahora, el establecimiento del Dr. Maximiano “N” permanece bajo resguardo mientras se deslindan responsabilidades por la muerte de la joven Luna Ramírez.

¿Qué es el suero vitaminado y cuáles son sus riesgos?

Este tratamiento, popularizado bajo el nombre de "terapia IV", consiste en la administración directa de una mezcla de solución salina, vitaminas y minerales en el torrente sanguíneo.

Aunque se promociona para combatir la fatiga y fortalecer el sistema inmune, expertos advierten que su aplicación sin una evaluación clínica rigurosa conlleva riesgos graves, tales como desequilibrios electrolíticos que pueden afectar el corazón y los riñones, reacciones anafilácticas o alérgicas a los componentes de la mezcla y contaminación bacteriana si no se cumplen protocolos estrictos de esterilidad.

La Fiscalía de Sonora continúa recabando pruebas y testimonios para deslindar responsabilidades, mientras familiares de las víctimas denuncian que podría haber más casos similares aún no reportados.