Ingresa frente frío 25 y provoca caída de temperaturas en México

El nuevo frío impactará a México con bajas temperaturas, vientos y lluvias; Nuevo León estará entre los estados más afectados por el fenómeno en diciembre.

El frente frío número 25 comenzará a ingresar a México durante la tarde-noche de este domingo, luego de que el sistema frontal 24 deje de afectar al territorio nacional. Este nuevo fenómeno provocará un marcado descenso de temperaturas, rachas de viento fuertes, lluvias y posibles heladas en varias regiones del país, especialmente en el norte y noreste.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el frente frío 25 avanzará impulsado por una masa de aire ártico, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de un río atmosférico, lo que incrementará la intensidad de los efectos climáticos en distintos estados.

Se prevé que, durante la tarde o la noche de hoy, ingrese el #FrenteFrío número 25 a #México con su masa de aire ártica. Todos los detalles de la información en https://t.co/GVVDzGQCDp pic.twitter.com/dUIKOld8WU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 28, 2025

Estados más afectados por el frente frío 25

El frente frío 25 ingresará por la frontera norte y noreste, por lo que estas regiones resentirán con mayor fuerza sus efectos. Entidades como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas presentarán un descenso notable en las temperaturas, además de vientos fuertes.

En Nuevo León, se esperan rachas de viento que podrían alcanzar casi 70 kilómetros por hora, así como ambiente frío durante la madrugada y las primeras horas del día.

Se prevé para esta semana un marcado descenso de #Temperatura en #Monterrey, Nuevo León. Consulta el gráfico para más información pic.twitter.com/xFrooFcGvj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 28, 2025

Temperaturas bajo cero y posibles heladas

Las condiciones más extremas se registrarán en zonas serranas del norte y centro del país. Se prevén:

Temperaturas de -10 a -5 °C con heladas en regiones montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango.

con heladas en regiones montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

en zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas de 0 a 5 °C en áreas altas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Además, existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la noche y madrugada del lunes en el norte de Chihuahua.

Lluvias intensas llegan el 29 de diciembre por el frente frío 25

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que para este lunes 29 de diciembre de 2025 se pronostican lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en diversas regiones del país. Las zonas con mayor impacto se ubican en Veracruz, particularmente en la Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca; así como en la Sierra Norte y Sierra Nororiental de Puebla. Además, el pronóstico incluye Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Las autoridades alertaron que estas precipitaciones podrían provocar deslaves, así como incrementos en los niveles de ríos y arroyos, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones en zonas de riesgo.

Intervalos de chubascos se esperan en estados como Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán. En tanto, lluvias aisladas podrían presentarse en Chihuahua, Nayarit, Estado de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos.

Durante lunes y martes, el #FrenteFrío número 25 y su masa de aire ártico ocasionarán #CondicionesMeteorológicasAdversas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste de #México. Para más información consulta el #Pronóstico a 96 horas en https://t.co/9TaD34fWfC pic.twitter.com/yHP3HIZRSX — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 28, 2025

Recomendaciones ante el descenso de temperaturas

Ante la llegada del frente frío 25, se recomienda a la población abrigarse adecuadamente, especialmente durante las mañanas y noches, así como extremar precauciones en zonas serranas por posibles heladas.

⚠️ Recuerda que mañana ingresará el #FrenteFrío 25 con su masa de aire ártica a nuestro país. Generará #CondicionesMeteorológicasAdversas en el transcurso de la semana, entre ellas descenso de #Temperatura en la mayor parte del país. En los mapas encuentras más información pic.twitter.com/aA6pZZTztU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 28, 2025

Autoridades también sugieren mantenerse atentos a los avisos oficiales, proteger a grupos vulnerables y tomar precauciones ante los vientos fuertes y las condiciones adversas en carreteras.