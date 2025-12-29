Info 7 Logo
Ingresa frente frío 25 y provoca caída de temperaturas en México

Por: María Fernanda Colunga

28 Diciembre 2025, 16:53

El nuevo frío impactará a México con bajas temperaturas, vientos y lluvias; Nuevo León estará entre los estados más afectados por el fenómeno en diciembre.

El frente frío número 25 comenzará a ingresar a México durante la tarde-noche de este domingo, luego de que el sistema frontal 24 deje de afectar al territorio nacional. Este nuevo fenómeno provocará un marcado descenso de temperaturas, rachas de viento fuertes, lluvias y posibles heladas en varias regiones del país, especialmente en el norte y noreste.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, el frente frío 25 avanzará impulsado por una masa de aire ártico, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, además de un río atmosférico, lo que incrementará la intensidad de los efectos climáticos en distintos estados.

Estados más afectados por el frente frío 25

El frente frío 25 ingresará por la frontera norte y noreste, por lo que estas regiones resentirán con mayor fuerza sus efectos. Entidades como Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas presentarán un descenso notable en las temperaturas, además de vientos fuertes.

En Nuevo León, se esperan rachas de viento que podrían alcanzar casi 70 kilómetros por hora, así como ambiente frío durante la madrugada y las primeras horas del día.

Temperaturas bajo cero y posibles heladas

Las condiciones más extremas se registrarán en zonas serranas del norte y centro del país. Se prevén:

  • Temperaturas de -10 a -5 °C con heladas en regiones montañosas de Baja California, Chihuahua y Durango.
  • Temperaturas de -5 a 0 °C en zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
  • Temperaturas de 0 a 5 °C en áreas altas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Además, existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la noche y madrugada del lunes en el norte de Chihuahua.

Lluvias intensas llegan el 29 de diciembre por el frente frío 25

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que para este lunes 29 de diciembre de 2025 se pronostican lluvias puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en diversas regiones del país. Las zonas con mayor impacto se ubican en Veracruz, particularmente en la Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca; así como en la Sierra Norte y Sierra Nororiental de Puebla. Además, el pronóstico incluye Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Las autoridades alertaron que estas precipitaciones podrían provocar deslaves, así como incrementos en los niveles de ríos y arroyos, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones en zonas de riesgo.

Intervalos de chubascos se esperan en estados como Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero,  Campeche y Yucatán. En tanto, lluvias aisladas podrían presentarse en Chihuahua, Nayarit, Estado de México, Querétaro, Hidalgo y Morelos.

Recomendaciones ante el descenso de temperaturas

Ante la llegada del frente frío 25, se recomienda a la población abrigarse adecuadamente, especialmente durante las mañanas y noches, así como extremar precauciones en zonas serranas por posibles heladas.

Autoridades también sugieren mantenerse atentos a los avisos oficiales, proteger a grupos vulnerables y tomar precauciones ante los vientos fuertes y las condiciones adversas en carreteras.

