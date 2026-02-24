Confirma García Harfuch que el cuerpo pertenece a 'El Mencho'

Autoridades federales informaron que 25 miembros de la Guardia Nacional murieron en los enfrentamientos violentos que sacudieron varios estados del país

Omar García Harfuch confirmó que el cuerpo asegurado tras el ataque ocurrido en Tapalpa, Jalisco, corresponde e Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

En su participación de la conferencia matutina de este lunes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró que esta diligencia estuvo a cargo de la Fiscalía General de la República.

De acuerdo con el comunicado de la Defensa Nacional compartido el día domingo, al menos siete agresores perdieron la vida en esta acción principal. Cuatro de ellos lo hicieron en el lugar, mientras que los tres restantes, incluido Nemesio Oseguera Cervantes, lo hicieron durante su traslado hacia la Ciudad de México por la gravedad de sus heridas.

"Eran personal de su seguridad cercana, la otra persona que pierde la vida si era un mando de la organización [...] Apodado "El Tuli" pierde la vida cerca de Octlán, él si era un mando dentro del Cartel Jalisco" explicó el secretario.

Afirmó que los restos del capo serán entregados a sus familiares, luego de ser reclamados.

Revelan cómo fue el operativo para capturar a 'El Mencho'

La Secretaría de la Defensa Nacional explicó la operación desplegada en Jalisco para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”.

El secretario Ricardo Trevilla Trejo detalló que el despliegue fue resultado de meses de inteligencia y coordinación internacional.

Durante la conferencia matutina, el mando militar afirmó que el objetivo llevaba décadas bajo seguimiento.

Fallaecen 25 militares en ataques tras operativo

Omar García Harfuch informó que 25 miembros de la Guardia Nacional perdieron la vida el domingo en los enfrentamientos violentos que sacudieron varios estados del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

El funcionario explicó que unos 70 integrantes del crimen organizado fueron detenidos por los bloqueos en carreteras en siete estados como Jalisco o Michoacán (occidente), a la vez que lamentó que se produjeron "cobardes ataques" que causaron la muerte de "25 militares".

Asimismo, 30 integrantes del CJNG perdieron la vida en los enfrentamientos, añadió García Harfuch.

Según subrayó el secretario de Seguridad, en varias estados se produjeron "reacciones violentas" del crimen organizado como bloqueos, quemas de vehículos o ataques a gasolineras, así como ataques contra las autoridades.