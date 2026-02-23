Abaten a 'El Mencho', líder criminal más buscado del mundo

Este hombre es señalado como uno de los principales generadores de violencia en el país y era buscado por el Gobierno de México y Estados Unidos

Nemesio Oseguera Cerveantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue abatido por fuerzas federales la mañana de este domingo 22 de febrero en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

¿Cómo ocurrió este abatimiento de "El Mencho?

De acuerdo con el comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Defensa Nacional, el abatimiento de este capo ocurrió debido a los trabajos del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República; así como de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, quienes efectuaron esta operaciones donde intervinieron por tierra y por aire en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Tras ser atacados, las autoridades lograron repeler la agresión, donde cuatro personas perdieron la vida y tres más resultaron heridos de gravedad, incluido "El Mencho".

Nemesio Oseguera Cervantes se encontraba grave pero perdió la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México.

Además, dos de los agresores y presuntos miembros de dicha organización delictiva fueron detenidos.

Autoridades aseguraron diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

En estos hechos, tres elementos resultaron heridos, por lo que se igual forma, fueron trasladados hacia la Ciudad de México.

Es por ello que se desplegaron diversos operativos en entidades de estados aledaños a Jalisco, con el fin de reforzar la seguridad.

¿Quién era Rubén Oseguera Cervantes en el crimen organizado?

Esta organización criminal surgió alrededor de 2010 tras la fragmentación del Cártel del Milenio. Bajo su liderazgo, el grupo expandió rápidamente su presencia en múltiples estados del país y consolidó redes internacionales de tráfico de drogas, principalmente metanfetamina, cocaína y fentanilo.

Este hombre también era acusado de delincuencia organizada, lavado de dinero y tráfico de armas de uso excluviso del Ejército Mexicano, expansión agresiva del territorio, así como confrontaciones con autoridades.

Es señalado como uno de los principales generadores de violencia en el país, por lo que es considerado como el mayor golpe al crimen organizado en México.

Aumentaron recompensa para dar con su paradero

En 2024, el Gobierno de Estados Unidos anunció que la recompensa por quien brindará información que conduciera hacia la detención de este hombre aumentaba a 15 millones de dólares, aproximadamente a 300 millones de pesos mexicanos.

Desata violencia por distintos estados del país

Durante las primeras horas de este día, se registraron diversos hechos de violencia en entidades como Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato y Colima.

Por estos hechos, se activó el código rojo en el estado de Jalisco, debido a los bloqueos carreteros y posteriores enfrentamientos reportados en la entidad.

El mandatario estatal informó que por estos hechos, se dio la instrucción de establecer una mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno para disminuir el nivel de violencia en la región.

Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la… — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) February 22, 2026

Reynosa amanece bajo fuego con bloqueos en distintos puntos

Desde la madrugada de este domingo se reportaron detonaciones de arma de fuego y movimientos relacionados con situaciones de riesgo en distintos sectores de la ciudad.

De manera cronológica, los primeros reportes comenzaron durante la madrugada, cuando habitantes de varios sectores alertaron sobre ráfagas y desplazamientos de personas armadas en diferentes puntos.

