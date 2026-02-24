Detienen a 70 personas durante ataques tras muerte de 'El Mencho'

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, afirmó que decenas de personas fueron detenidas en al menos siete entidades

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que 70 personas fueron detenidas y 85 bloqueos carreteros contabilizados durante la caída del líder criminal, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" registrado durante este domingo en el estado de Jalisco.

Durante la conferencia matutina de este lunes encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum desde el Palacio Nacional, el titular de la dependencia afirmó que se registraron diversos hechos de violencia tras la muerte de este capo en Tapalpa, Jalisco.

"Derivado del operativo de alto impacto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona boscosa de Tapalpa, Jalisco, se registraron reacciones violentas por parte de un grupo criminal en diferentes entidades del país, principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolineras, establecimientos e instituciones bancarias, así como "cobardes" agresiones a autoridades e incendios".

Ante este panorama, García Harfuch mencionó que se activaron protocolos de seguridad, en coordinación con las autoridades estatales, incluidos los gobernadores de los estados afectados por estos hechos.

¿Cómo contrarrestaron los hechos violentos?

García Harfuch anunció que en este operativo participaron elementos de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional en coordinación con autoridades estatales y municipales, se efectuaron acciones para liberar vialidades y salvaguardar a la ciudadanía, a través de un centro de mando instalado de manera inmediata.

"Lo que permitió que al finalizar el día, ya no hubiera hechos violentos en el país, como los registrados"

Aseguró que ya no se cuentan con bloqueos activos en ninguna de las entidades y sus vialidades ya fueron reactivadas para continuar con actividades de manera regular.

70 personas detenidas en ataques armados

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que 70 personas fueron detenidas en siete entidades a lo largo de la República Mexicana, así como el deceso de decenas de elementos que participaron en dichas refriegas.

"En cobardes ataques después de la acción para la detención de "El Mencho", se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco, se registraron seis agresiones donde perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado"

Afirmó que en estas agresiones armadas, una mujer perdió la vida y 30 presuntos delincuentes fueron abatidos. Mientras que en Michoacán, 13 agresiones tuvieron lugar y dieron como resultado la muerte de cuatro delincuentes y 15 efectivos lesionados.

¿Cuántos bloqueos se registraron tras la muerte de "El Mencho"?

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se lograron contabilizar 85 bloqueos carreteros en vialidades federales de los siguientes estados:

Baja California

Estado de México

Michoacán

Guanajuato

Guerrero

Jalisco

Oaxaca

Sinaloa

Tamaulipas

Veracruz

Zacatecas

Siendo Jalisco el estado con mayor incidencia con un total de 18 bloqueos carreteros.

Ante estos hechos, García Harfuch instó a la ciudadanía a mantener la calma.

"Hacemos un llamado respetuoso a la población a mantener la calma, a confiar en sus instituciones y a tener la certeza que el Gobierno de México trabaja con todas las capacidades para reestablecer la paz y proteger a la población".

Además, reconoció a los agentes de las diversas corporaciones que intervinieron en estas acciones como Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Fuerza Aérea, así como al general Ricardo Trevilla Trejo por su liderazgo en este operativo.