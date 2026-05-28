Ataque armado en Irapuato deja una niña muerta

Una menor de siete años falleció y otros dos menores resultaron heridos tras un ataque armado en la colonia 18 de Agosto

La violencia volvió a impactar a Irapuato luego de que una niña de siete años muriera y otros dos menores resultaran heridos durante un ataque armado registrado en la colonia 18 de Agosto.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Presidencia de la República, esquina con IMSS, cuando sujetos armados dispararon presuntamente contra un hombre que se encontraba en una tienda de abarrotes acompañado de los menores.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban afuera del establecimiento cuando fueron alcanzadas por las balas.

Confirman muerte de una menor

La Fiscalía General del Estado confirmó el fallecimiento de la niña de siete años, identificada como Valentina.

Además, informó que otra menor de cuatro años sufrió una herida en un glúteo, mientras que un adolescente de 14 años presentó una lesión en uno de sus brazos.

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Familiares trasladaron a los heridos por sus propios medios a recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones.

La niña más pequeña permanece hospitalizada y su estado de salud fue reportado como delicado, mientras que el adolescente se encuentra fuera de peligro.

Autoridades detienen a un presunto responsable

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato informó que, tras un operativo desplegado en la zona, fue detenido un hombre señalado como uno de los probables responsables del ataque.

Las autoridades también aseguraron el vehículo sedán en el que presuntamente huyeron los agresores.

“Tenemos a un sujeto detenido como uno de los probables responsables del ataque en la colonia 18 de Agosto”, indicó la corporación municipal.

Vecinos de la colonia expresaron su indignación por el ataque y exigieron justicia para las víctimas, señalando que la violencia continúa afectando a niñas, niños y adolescentes en el municipio.

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El caso ocurre semanas después de que otra niña, de tres años de edad, muriera durante un ataque armado registrado en la colonia Las Huertas, también en Irapuato.

La Fiscalía estatal mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la situación legal del detenido.