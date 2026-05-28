Mueren dos estudiantes tras volcadura en Paso de Cortés

Un accidente carretero en la zona del Popocatépetl dejó dos estudiantes fallecidos y dos jóvenes lesionadas en el Estado de México

Dos estudiantes perdieron la vida luego de sufrir un accidente automovilístico en el paraje Paso de Cortés, ubicado entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en los límites entre el Estado de México y Puebla.

El percance ocurrió la tarde del martes sobre la carretera Santiago Xalitzintla-San Pedro Nexapa, a la altura del kilómetro 20, aunque las autoridades dieron a conocer los hechos horas después debido a las labores de rescate realizadas en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo compacto color blanco, con matrícula MGN-004-C, cayó a un barranco entre el albergue Paso de Cortés y el entronque hacia Tlamacas.

Las víctimas serían estudiantes de un CBT

En la unidad viajaban cinco personas, presuntamente integrantes de la comunidad escolar del Centro de Bachillerato Tecnológico (CBT) del municipio de Atlautla.

Las autoridades informaron que en el lugar fallecieron una joven y un hombre, cuyas identidades no han sido reveladas oficialmente.

En tanto, Andrea “N”, de 17 años, y Elisa “N”, de 18, resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital General Valentín Gómez Farías, ubicado en San Francisco Zentlalpan, municipio de Amecameca.

Ambas jóvenes reciben atención médica para descartar lesiones de mayor gravedad.

Sergio “N”, de 18 años, también viajaba en el automóvil y sufrió únicamente contusiones menores, por lo que no requirió hospitalización.

El joven quedó bajo resguardo de elementos de la policía estatal mientras esperaba la llegada de sus familiares.

Autoridades realizaron labores de rescate

Elementos de la Policía de Alta Montaña acudieron al sitio para acordonar la zona y apoyar en las maniobras de rescate.

Posteriormente arribaron peritos y personal del Ministerio Público para realizar el levantamiento de los cuerpos e iniciar las investigaciones correspondientes.

Los trabajos de emergencia también contaron con apoyo de corporaciones regionales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas exactas del accidente ni si directivos del CBT fueron notificados oficialmente sobre lo ocurrido.