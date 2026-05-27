Abandonan a bebé en bote de basura; responsable ya fue detenida

Ana Laura “N” fue detenida en Cancún, acusada de abandonar a un bebé recién nacido dentro de un contenedor de basura en el fraccionamiento Paraíso Maya

La Fiscalía General del Estado informó que la mujer enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa y abandono de niñas, niños y adolescentes, luego de que el menor fuera localizado el pasado 18 de mayo tras un reporte ciudadano al número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio después de escuchar el llanto del bebé, quien se encontraba dentro de una bolsa de plástico en un bote de basura.

Paramédicos le brindaron atención inmediata y lo trasladaron al Hospital General, donde permanece estable bajo observación en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).

Investigación permitió identificar a la presunta responsable

El fiscal Raciel López Salazar señaló que las investigaciones incluyeron entrevistas, revisión de cámaras de videovigilancia y diversas diligencias de campo y gabinete, lo que permitió identificar a Ana Laura “N” como presunta responsable.

La orden de aprehensión fue emitida por un juez de Control y posteriormente cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación de Quintana Roo.

Actualmente, el recién nacido permanece bajo resguardo del Sistema DIF Municipal, mientras continúan las investigaciones del caso.

Uno de los policías que participó en el rescate relató el momento en que cargó al bebé.

“Cuando yo lo abracé tenía los ojos cerrados. Lo acaricié de su cabecita y le dije ‘vas a estar bien’… él abrió sus ojos y sonrió como diciendo ‘gracias’”, expresó el agente Hermilio López.