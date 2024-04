 Así recibió joven los aretes Cartier que compró en 237 pesos

El usuario de redes sociales conocido como @LordeDandy ha desatado un frenesí virtual después de revelar su adquisición de un par de aretes de la renombrada marca de lujo Cartier a un precio asombrosamente bajo. Esta historia, que ha capturado la atención de usuarios de internet durante las últimas dos semanas, ha llevado a una confrontación pública entre el joven y la emblemática marca.

El 19 de abril, el joven tamaulipeco compartió en sus plataformas sociales su hallazgo: unos exquisitos aretes de Cartier, cuyo precio marcado en la página oficial era de 237 pesos, una fracción del costo real de 237 mil pesos.

El error en la fijación del precio desató un debate candente en línea, especialmente cuando el joven reveló la respuesta de Cartier: negarse a enviarle los aretes y ofrecer un reembolso junto con un obsequio, alegando que no podían honrar un producto tan valioso a ese precio.

Ante esta negativa, @LordeDandy decidió elevar su reclamo ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), generando opiniones encontradas entre los internautas, quienes criticaron y alabaron su acción, destacando la responsabilidad de la marca en el error de precios.

Sin embargo, la historia tomó un giro inesperado cuando el joven anunció que había recibido los aretes en su domicilio, compartiendo un emocionante video de 'unboxing' en TikTok.

El contenido mostraba el meticuloso proceso de apertura de la caja, revelando los lujosos aretes de la colección Clash, elaborados en oro rosa de 18 quilates y engastados con diamantes con talla brillante.

Después de abrir la caja, el joven decidió compartir fotografías detalladas de los aretes, sugiriendo que su belleza se realza al utilizarlos como anillos.

"Lucen aún más impresionantes como anillos", escribió en una publicación en la red social X.

Hasta el momento, los videos en TikTok acumulan más de 2 millones de reproducciones y diversos comentarios por parte de usuarios de la red social.

"Lilly Téllez se debe estar retorciendo de coraje. Bien por ti, Rogelio!!", "Al fin le ganamos algo a la elite", "Los de Cartier muriendo de coraje", "Conservalos bro, no se los regales a alguien que será pasajero", "Le ganaste al sistema", "Te lo han de haber envuelto con un coraje vv jajaja", son algunas opiniones de los internautas.

Cabe mencionar que el joven de Tamaulipas confirmó que él no fue la única persona que le ganó la demanda a Cartier por el error en el etiquetado de los aretes.

In fact, hubo alguien más y me contacto. No fue un caso aislado, ahora somos 2 con ese lucky strike. Y es el mismo caso, pero supongo que se quiere mantener en anónimo. https://t.co/RAlJ09EmA1