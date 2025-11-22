Detienen a siete escoltas de Manzo por participación en crimen

La Fiscalía de Michoacán informó la detención de siete servidores públicos por su "probable" participación en el asesinato del alcalde del municipio de Uruapan

La Fiscalía del estado de Michoacán anunció este viernes la detención de siete servidores públicos por su "probable" participación en el asesinato del alcalde del municipio de Uruapan, que ocurrió el 1 de noviembre pasado durante un evento público por el Día de Muertos.

En una publicación en redes sociales, la Fiscalía estatal informó de que la detención de estos siete servidores públicos se da por la posible comisión de un delito de homicidio por omisión, y que todos ellos serán trasladados al Centro Penitenciario 'Lic. David Franco Rodríguez' y serán puestos a disposición del Juez de Control.

Según medios locales, los trabajadores detenidos eran escoltas de Carlos Manzo que le brindaban seguridad personal.

Prensa local vincula el caso con el Cártel Jalisco Nueva Generación

La detención más reciente en torno al asesinato del alcalde de Uruapan, Nacho Manzo, ocurrió apenas dos días después de que autoridades federales informaran sobre la captura de Jorge Armando “N”, alias El Licenciado, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad federal, El Licenciado encabezaría una célula criminal cuyo nombre no fue revelado, aunque reportes de prensa en Michoacán apuntan a que estaría ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Manzo fue atacado el 1 de noviembre mientras participaba en una actividad pública por el Día de Muertos, cuando un joven de 17 años le disparó frente a su familia. El agresor murió minutos después tras ser abatido por elementos de seguridad presentes en el sitio.

Guardias seguían activos pese a la investigación

Los custodios asignados a la protección de la familia del alcalde continuaban en funciones, incluso tras el ataque, y permanecían como responsables de la seguridad de Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual alcaldesa designada por el Congreso local.

Medios regionales difundieron imágenes del operativo de detención de este viernes, en el que participaron agentes de la fiscalía estatal apoyados por elementos militares y federales.

Michoacán, principal zona productora de aguacate y con salida al Pacífico, es disputado por al menos cinco organizaciones criminales, entre ellas el propio Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado grupo terrorista por EUA.

El homicidio del alcalde generó movilizaciones en distintas ciudades del país, especialmente en Michoacán y Ciudad de México. La marcha realizada el sábado por integrantes de la llamada Generación Z, convocada para exigir justicia, terminó con más de 100 personas lesionadas y 19 detenidas en la capital.