‘R1’ emerge como autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Las investigaciones de Seguridad federal colocan a Ramón Ángel Álvarez, alias ‘R1’, como pieza clave del CJNG y responsable del homicidio del alcalde de Uruapan

El gabinete de Seguridad federal identificó a Ramón Ángel Álvarez, conocido como ‘R1’ o ‘El Moncho’, como el principal autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, ocurrido el pasado 1 de noviembre durante un evento público del Día de Muertos.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, “R1” ordenó directamente a Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, que ejecutara el crimen.

Autoridades lo ubican como operador del CJNG en al menos cuatro municipios de Michoacán, donde trabaja de forma paralela con su hermano, identificado como “R2”.

Un criminal con historial de detenciones, liberaciones y acusaciones graves

“R1” no es un desconocido para las autoridades federales. Fue detenido en 2012 por delitos de secuestro y delincuencia organizada, pero liberado en 2022 tras una orden emitida por la Jueza Primera de Procesos Penales de Jalisco, cuya instrucción se comunicó durante un “sabadazo” de madrugada.

En 2022, el entonces subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, reveló que Álvarez acumulaba cinco procesos penales, todos absueltos por causas como desvanecimiento de pruebas, testigos ausentes o falta de elementos para acreditar responsabilidad.

Al momento de su captura en 2012 lo señalaban como el segundo mando operativo del CJNG, encargado de operaciones violentas, bloqueos vehiculares y la incursión de la organización en Guanajuato y Michoacán.

La detención de ‘El Licenciado’ y la reconstrucción del asesinato

La detención de “El Licenciado”, efectuada en Morelia hace unos días, permitió a las autoridades terminar de reconstruir el plan criminal detrás del homicidio de Manzo.

De acuerdo con García Harfuch, el detenido no solo organizó la operación, sino que también participó como autor material.

Su papel incluyó:

Definir las rutas de escape

Posicionar a cada integrante de la célula

Supervisar los movimientos del alcalde

Ejercer presión constante mediante mensajes en WhatsApp

En mensajes recuperados por la policía se lee que insistía en que el asesinato debía ejecutarse “a como diera lugar”, incluso si Manzo estaba acompañado de su familia o de su hijo.

La célula del CJNG involucrada y la ruta que llevó hasta ‘R1’

Las investigaciones revelan que el grupo responsable del ataque es una célula local del CJNG que opera en Michoacán y que responde directamente a “R1”.

La ruta para identificar al autor intelectual inició tras la muerte del menor que disparó contra el alcalde, Víctor Manuel Ubaldo Vidales.

Ese homicidio llevó a los investigadores a dos cómplices —también asesinados— y posteriormente a los colaboradores inmediatos, hasta llegar a la captura de “El Licenciado”.

Al catear la propiedad de este último, se hallaron dispositivos móviles y evidencias que permitieron reconstruir la operación y confirmar su vínculo jerárquico con “R1”.

Más de tres jóvenes participaron en el ataque

Sin precisar un número exacto, García Harfuch dijo que en el asesinato participaron más de tres sicarios, ubicados estratégicamente alrededor del sitio donde Manzo realizaba una transmisión en vivo.

Los jóvenes de entre 25 y 26 años, además del tirador de 17, habían sido reclutados por la célula criminal con ofrecimientos económicos.

El secretario subrayó que el sicario fallecido tenía antecedentes de adicción a metanfetamina, un patrón común en grupos de reclutamiento delictivo.

Tres de los implicados —incluido el joven tirador— fueron asesinados por su propia organización para entorpecer la investigación.

Sin embargo, las autoridades lograron recuperar teléfonos y evidencias digitales que resultaron clave para reconstruir la cadena de mando.

Sobre los señalamientos hechos por el diputado Carlos Tafolla y por Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, contra diversos actores políticos, Harfuch dijo que las investigaciones no han encontrado evidencia que justifique citarlos a declarar.