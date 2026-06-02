Aseguran casi una tonelada de metanfetamina en Durango

Autoridades federales decomisaron 916 kilos de presunta metanfetamina ocultos en un tractocamión en Gómez Palacio; un hombre fue detenido

Un operativo encabezado por autoridades federales permitió el aseguramiento de 916 kilogramos de presunta metanfetamina ocultos en un tractocamión en el estado de Durango, además de la detención de un hombre identificado como Manuel “N”.

La acción fue resultado de una investigación iniciada tras una denuncia anónima, informó la Fiscalía General de la República (FGR), que detalló que la intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) y de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Entre contenedores con jícamas, #FGR localiza cerca de una tonelada de metanfetaminas. Derivado de una denuncia anónima, elementos de la #FGR, en coordinación con el @GabSeguridadMX, lograron la detención en flagrancia de Manuel “N”, que conducía un tractocamión acoplado con caja… pic.twitter.com/1t67aNePNv — FGR México (@FGRMexico) May 31, 2026

Las diligencias se desarrollaron en las inmediaciones de la carretera León Guzmán, en el municipio de Gómez Palacio, donde los agentes localizaron y revisaron la unidad de carga señalada en las indagatorias.

Droga escondida en compartimento oculto

Durante la inspección, los elementos federales encontraron la presunta droga en un compartimento acondicionado debajo de una caja refrigerada acoplada al tractocamión.

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La unidad transportaba jícamas y cientos de cajas y contenedores de plástico, mercancía que aparentemente era utilizada para ocultar el cargamento ilícito.

De acuerdo con la información oficial, el tractocamión procedía del estado de Nayarit y tenía como destino final la ciudad fronteriza de Tijuana, en Baja California.

Tras el hallazgo, Manuel “N” fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades ministeriales para determinar su situación jurídica.

Tanto el cargamento asegurado como el vehículo fueron trasladados ante la delegación de la Fiscalía General de la República en Baja California, donde continuará la integración de la carpeta de investigación por su probable relación con delitos contra la salud.

La FGR señaló que las investigaciones seguirán en curso para identificar posibles vínculos con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas sintéticas.

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