Riña en penal de Aguaruto deja al menos siete muertos

Un enfrentamiento entre internos en el penal de Aguaruto dejó reos muertos y heridos; autoridades mantienen la zona bajo control

Un enfrentamiento al interior del Centro Penitenciario de Aguaruto dejó como saldo al menos siete reos muertos y varios heridos la mañana de este domingo, informaron autoridades de seguridad estatal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, la situación fue controlada tras el despliegue de corporaciones estatales, así como de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado de manera oficial el número de víctimas, aunque reportes preliminares señalan la existencia de personas privadas de la libertad fallecidas y lesionadas.

Versión preliminar de los hechos

Según información extraoficial difundida por medios locales, el enfrentamiento habría dejado siete internos muertos, quienes presuntamente fueron atacados con armas punzocortantes.

Las primeras versiones indican que la riña se originó en el módulo 7 del penal, posiblemente derivada del consumo de bebidas alcohólicas durante la noche previa, lo que desencadenó una discusión que escaló a violencia.

Personal de custodia, con apoyo de la Policía Estatal Preventiva y fuerzas federales que se encontraban en el exterior, intervino de inmediato para controlar la situación.

El módulo donde ocurrieron los hechos permanece bajo resguardo, mientras que se mantiene un operativo de vigilancia tanto al interior como en los alrededores del centro penitenciario.

Como medida preventiva, las autoridades informaron que las visitas familiares fueron suspendidas durante este domingo.

La Fiscalía General del Estado será la encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Antecedentes de violencia

El penal de Aguaruto ha registrado diversos hechos violentos en los últimos meses. Durante 2025 se reportaron enfrentamientos y riñas que dejaron al menos cinco reclusos muertos y más de siete heridos.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió el 21 de mayo de ese año, cuando una balacera dentro del penal dejó a un interno lesionado. Posteriormente, autoridades localizaron un túnel en excavación, así como armas y cargadores.

En su momento, autoridades estatales señalaron que estos hechos podrían estar relacionados con disputas entre grupos del crimen organizado por el control del penal.

Las autoridades mantienen presencia permanente en el lugar para reforzar la seguridad y evitar nuevos incidentes.