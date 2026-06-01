FGR descubre narcotúnel entre Tijuana y Estados Unidos

Autoridades federales localizaron un túnel de 265 metros equipado con ventilación e iluminación que presuntamente era utilizado para tráfico de drogas hacia EUA

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron un sofisticado túnel subterráneo en Tijuana, Baja California, que presuntamente era utilizado por grupos criminales para el traslado de drogas y otros productos ilícitos hacia territorio estadounidense.

El hallazgo fue resultado de labores de inteligencia realizadas por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con integrantes del Gabinete de Seguridad federal.

Excavación, tipo túnel subterráneo, fue localizada gracias trabajos de inteligencia de elementos de la @FGR_AIC, en la ciudad de #Tijuana, Baja California. De acuerdo con las investigaciones, el túnel, posiblemente utilizado para el trasiego de droga, conecta con una calle en… pic.twitter.com/UIPhVnzKrN — FGR México (@FGRMexico) May 31, 2026

La estructura fue descubierta durante el cateo de un inmueble ubicado en la colonia Nueva Tijuana, como parte de una investigación relacionada con posibles delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Túnel contaba con sistemas de ventilación e iluminación

De acuerdo con información oficial, el pasadizo clandestino tiene una longitud aproximada de 265 metros y una profundidad cercana a los 6.30 metros.

Las autoridades detallaron que el túnel estaba equipado con sistemas de ventilación e iluminación, además de contar con un mecanismo electrónico deslizante que permitía su operación en ambos sentidos de la frontera.

Las investigaciones preliminares indican que la infraestructura podría tener conexión con una calle ubicada en San Diego, California, lo que habría facilitado el traslado clandestino de mercancías ilegales entre ambos países.

Durante la intervención, los agentes federales encontraron diversos indicios que apuntan a que el inmueble funcionaba como un centro de almacenamiento y operaciones para actividades ilícitas.

Entre los objetos asegurados se encuentran cartuchos útiles, sustancias con características similares a la metanfetamina y mariguana, así como teléfonos celulares y diversa documentación que será analizada como parte de las investigaciones.

La evidencia localizada fue incorporada a la carpeta de investigación para determinar la posible participación de integrantes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y armas.

Golpe a las redes de tráfico fronterizo

La FGR destacó que el aseguramiento de esta infraestructura representa una afectación importante a las rutas y esquemas logísticos utilizados por grupos delictivos para el trasiego de narcóticos hacia Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que el descubrimiento permitirá fortalecer las líneas de investigación relacionadas con las organizaciones que operan en la región fronteriza y sus métodos de transporte clandestino.

Además, resaltaron que este tipo de construcciones requieren importantes recursos técnicos y económicos, por lo que su localización ofrece información relevante sobre las estructuras criminales involucradas.

Continúan las investigaciones

El inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades federales, mientras que todos los indicios asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en Baja California.

La dependencia continuará con las diligencias correspondientes para identificar a los responsables y determinar el alcance de las operaciones que presuntamente se realizaban desde esta propiedad ubicada en Tijuana.