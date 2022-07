AMLO dejó carta a Biden para pedirle no detener a Assange

Por: Redacción INFO7

julio, 18, 2022 11:00

El presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló este lunes que dejó una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden, para pedir la exoneración del periodista australiano Julian Assange, a quien las autoridades estadounidenses buscan juzgar por las revelaciones de su portal WikiLeaks.

"Le dejé una carta al presidente sobre Julian Assange, explicándole de que no cometió ningún delito grave, Assange, él no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano, y ejerció su libertad y que detenerlo, pues, iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión", señaló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

Dijo que en la misiva, que dejó al presidente estadounidense durante la reunión bilateral que sostuvieron el martes de la semana pasada en Washington, explicó que México ha ofrecido protección y asilo al periodista australiano.

Sin embargo, apuntó, hasta ahora no ha recibido respuesta a la carta y señaló que debe ser respetuoso.

"Tengo que esperar a que lo analice y se den los tiempos", enfatizó.

López Obrador ha reiterado en diversas ocasiones su apoyo a Julian Assange.

El activista, de 51 años, continúa en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres, mientras se resuelve su apelación contra su entrega a Washington.

