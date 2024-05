 Jóvenes bailan 'Payaso de Rodeo' entre el tráfico de CDMX

Un grupo de jóvenes en la Ciudad de México convirtió un momento de tráfico pesado en una experiencia que se hizo viral en redes sociales al bailar el "Payaso de Rodeo" en medio de la carretera.

De inmediato, los siete jóvenes que bailaron entre los demás automóviles que estaban atorado en caótico trafico vehicular, capturaron la atención de transeúntes, así como también de los usuarios de redes sociales que vieron el video.

Compartido originalmente en TikTok, el video muestra a las personas bailando la famosa canción de Caballo Dorado en medio del congestionamiento vehicular característico de la capital del país.

A pesar de las dificultades del tráfico, estos jóvenes optaron por encontrar la diversión en la situación.

El transeúnte que capturó el momento lo compartió en las redes sociales, donde rápidamente se volvió viral y hasta el momento acumula más de 55 mil reacciones.

El "Payaso de Rodeo" es una canción de música country icónica que ha animado fiestas y reuniones durante décadas, con una coreografía característica que se baila en múltiples eventos.

Incluso, en otros países han ocurrido escenas similares, como en Francia, donde unos jóvenes bailaron la famosa coreografía en las calles.

La versión original de esta canción es la banda The Marcy Brothers del año 1991 bajo el título “Don’t tell my heart”.

Y en 1997, Caballo Dorado sacó su propia versión con la letra de "Payaso de rodeo".

La respuesta en línea al video fue mayormente positiva, con miles de reproducciones y comentarios.

