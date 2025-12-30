Trump confirma ataque en muelle de Venezuela contra drogas

"Hubo una gran explosión. Esa zona ya no existe", detalló el mandatario estadounidense durante un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que fuerzas estadounidenses atacaron un muelle en Venezuela utilizado presuntamente para el envío de drogas. Este operativo representa el primer ataque terrestre reconocido en suelo venezolano como parte de la campaña antidrogas de Washington.

Detalles del operativo en el muelle venezolano

Durante un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Trump ofreció detalles del ataque.

“Hubo una gran explosión en el área del muelle, donde cargan los barcos con droga. Así que atacamos los barcos y ahora atacamos la zona. Esa zona ya no existe”, afirmó el mandatario.

Al ser cuestionado sobre si la operación fue ejecutada por el Ejército estadounidense o por la CIA, Trump se negó a precisar, asegurando:

“Sé exactamente quiénes fueron, pero no lo diré”.

Contacto fallido con Nicolás Maduro

El presidente estadounidense confirmó que sostuvo una conversación telefónica reciente con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aunque reconoció que no hubo avances.

“Hablé con él recientemente, pero no mucho salió de eso”, declaró ante la prensa, evidenciando la falta de comunicación efectiva entre ambos gobiernos.

¿Cuántos bombardeos y víctimas ha habido en el Caribe?

Trump ya había mencionado el ataque en una entrevista radiofónica el pasado viernes, aunque sus declaraciones pasaron desapercibidas. Las operaciones contra embarcaciones en el Caribe iniciaron en septiembre y están dirigidas, según Washington, contra barcos vinculados al tráfico de drogas.

Hasta el momento, Estados Unidos ha realizado cerca de 30 ataques en el Caribe, con un saldo de 105 personas muertas y dos rescatadas, según reportes. Sin embargo, EUA no ha presentado pruebas públicas ni ha informado sobre procesos legales contra los ocupantes de las embarcaciones.

Críticas y posibles implicaciones legales

Legisladores demócratas y organizaciones internacionales han calificado las acciones estadounidenses como ejecuciones extrajudiciales e incluso como posibles crímenes de guerra. Estas operaciones se enmarcan en la denominada Operación Lanza del Sur, con la que Washington busca reforzar su presencia y presión en la región latinoamericana.

Escalada de tensiones entre EUA y Venezuela

Trump reiteró su postura dura contra Maduro, a quien recientemente designó como líder de una organización terrorista extranjera, además de imponer un bloqueo total a buques petroleros venezolanos.

“Tenemos una armada masiva… Si quiere jugar rudo, sería la última vez que podría hacerlo”, advirtió el mandatario, elevando la tensión entre ambos países y consolidando su estrategia de presión directa sobre Caracas.

El ataque en el muelle de Venezuela representa un nuevo capítulo en la política de seguridad de Estados Unidos contra el narcotráfico en América Latina, mientras crece la preocupación internacional por la legalidad y consecuencias de estas operaciones.