Aumenta EUA presión petrolera sobre Venezuela

Esta operación estaría a cargo de la Guardia Costera de EUA y marcaría la segunda incautación de un petrolero en semanas recientes.

La presión de EUA sobre Venezuela volvió a intensificarse luego de que autoridades estadounidenses confirmaran la interceptación e incautación de un buque petrolero en aguas internacionales frente a las costas venezolanas. La acción ocurre a pocos días de que el presidente Donald Trump anunciara un bloqueo total a los petroleros sancionados que entren o salgan del país sudamericano.

De acuerdo con funcionarios consultados por agencias internacionales, esta operación estaría a cargo de la Guardia Costera de EUA y marcaría la segunda incautación de un petrolero en semanas recientes. Aunque no se detalló el punto exacto del operativo, la medida se da en medio de una creciente presencia militar estadounidense en la región.

Bloqueo petrolero de EUA endurece presión sobre Venezuela

El propio Trump confirmó la estrategia al declarar:

“Estoy ordenando un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”.

Desde entonces, buques cargados con millones de barriles de crudo han permanecido en aguas venezolanas para evitar el riesgo de ser confiscados.

Este escenario ha generado lo que analistas describen como un embargo efectivo, al limitar severamente la capacidad del país para colocar su petróleo en el mercado internacional.

Exportaciones de crudo venezolano caen de forma drástica

Las exportaciones de petróleo de Venezuela han registrado una disminución significativa tras el endurecimiento del bloqueo. Si bien muchos de los buques que transportan crudo venezolano ya estaban sancionados, otros (incluidos los que trasladan petróleo de Irán y Rusia) aún operaban fuera de las restricciones.

Algunas compañías, como la estadounidense Chevron, continúan transportando crudo venezolano mediante licencias especiales. Sin embargo, el margen de operación se ha reducido de manera notable.

China, el principal comprador, observa con cautela

China se mantiene como el mayor comprador de crudo venezolano, representando cerca del 4 por ciento de sus importaciones. Analistas señalan que los envíos podrían superar los 600 mil barriles diarios en diciembre, aunque el bloqueo ha introducido un alto nivel de incertidumbre.

Por ahora, el mercado global se mantiene abastecido, con millones de barriles almacenados en petroleros frente a las costas chinas, a la espera de ser descargados.

Impacto en precios del petróleo y uso de flota en la sombra

Expertos advierten que, si el embargo se prolonga, la pérdida de casi un millón de barriles diarios podría provocar un aumento en los precios internacionales del petróleo. Desde 2019, comerciantes y refinadores han recurrido a una “flota en la sombra” para evadir sanciones, ocultando ubicaciones o utilizando buques previamente sancionados.

La estrategia de presión de Trump también ha incluido ataques militares en el Caribe y el Pacífico, así como advertencias sobre posibles operaciones terrestres. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha denunciado que estas acciones buscan derrocar a su gobierno y controlar las reservas petroleras, las mayores del mundo dentro de la OPEP.



Con información de EFE y AP