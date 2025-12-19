Escala tensión en el Caribe con despliegue militar de EUA

Según el sistema de rastreo Flight Radar, al menos cuatro aeronaves militares de EUA permanecieron durante varias horas frente a las costas venezolanas

El sobrevuelo de aviones de combate de EUA frente a las costas de Venezuela elevó este jueves la tensión en el mar Caribe, en un contexto marcado por operativos antidrogas, sanciones energéticas y una retórica cada vez más agresiva desde la Casa Blanca.

La presencia militar ocurre horas después de nuevos anuncios del presidente Donald Trump, quien reiteró que no necesita autorización del Congreso para usar la fuerza contra intereses del narcotráfico en la región, incluso si estos se ubican en territorio venezolano.

Aviones de combate de EUA frente a Venezuela

De acuerdo con datos del sistema de rastreo Flight Radar, al menos cuatro aeronaves militares de EUA permanecieron durante varias horas frente a las costas venezolanas, cerca de Caracas.

El despliegue incluyó dos Boeing EA-18G Growler y tres Boeing F/A-18E Super Hornet, lo que representa una operación aérea de alto perfil en una zona históricamente sensible.

Capacidad militar del F/A-18 y del Growler

El Boeing F/A-18E Super Hornet es un avión de combate multifunción diseñado para operar desde portaaviones de la Marina de EUA, con capacidad para misiones de superioridad aérea, ataque terrestre y reconocimiento.

Por su parte, el EA-18G Growler está especializado en guerra electrónica, con sistemas para bloquear radares y comunicaciones enemigas, clave para neutralizar defensas aéreas adversarias.

Operativos antidrogas y uso de la fuerza militar

El despliegue ocurre un día después de que el ejército de EUA confirmara un ataque contra una embarcación acusada de narcotráfico en el Pacífico oriental, que dejó cuatro personas muertas.

Con este hecho, el número total de ataques a embarcaciones asciende a 26 operativos, con al menos 99 fallecidos, según cifras oficiales de la administración Trump.

Trump defiende bombardeos sin aval del Congreso

Trump aseguró que no está obligado a informar al Congreso antes de realizar bombardeos contra objetivos del narcotráfico, aunque dijo que podría compartir la información si lo considera necesario.

El mandatario afirmó que EUA enfrenta un “conflicto armado” con los cárteles de la droga y advirtió sobre posibles ataques a objetivos terrestres en Venezuela.

Petróleo, sanciones y presión sobre Maduro

El presidente exigió que Venezuela devuelva activos petroleros incautados a empresas estadounidenses y defendió el bloqueo a buques de crudo como parte de las sanciones.

Trump acusó a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro de apropiarse ilegalmente de inversiones energéticas y responsabilizó a administraciones pasadas por no responder con firmeza.

Postura de la Casa Blanca y análisis experto

El asesor presidencial Stephen Miller calificó la nacionalización petrolera venezolana como un “robo masivo” de riqueza estadounidense, al tiempo que vinculó esos recursos con actividades criminales.

Sin embargo, expertos como Robert Murrett señalan que el bloqueo marítimo y las incautaciones son menos riesgosas que una confrontación militar directa, y que Washington sigue apostando por una transición pacífica en Venezuela.