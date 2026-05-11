Trasladan a Madrid a españoles de crucero por brote de hantavirus

Los 14 pasajeros evacuados del MV Hontius llegaron a la base de Torrejón y cumplirán una cuarentena de 42 días en el Hospital Gómez Ulla

El avión militar que trasladó a los 14 españoles evacuados del crucero MV Hontius, afectado por un brote de hantavirus, aterrizó este domingo en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde comenzó un amplio operativo sanitario para su ingreso en cuarentena preventiva.

Los pasajeros fueron repatriados desde la isla de Tenerife, donde habían sido desembarcados previamente del buque, fondeado frente al puerto de Granadilla, en el sur del archipiélago canario.

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Operativo militar y sanitario de alta seguridad

El Ministerio de Defensa informó que el Ejército del Aire y del Espacio se encargó del traslado especial desde Tenerife hasta Madrid, como parte del protocolo activado ante el riesgo epidemiológico.

Antes de abordar el avión militar, los 14 españoles fueron sometidos a un proceso de desinfección y equipados con trajes de protección sanitaria para minimizar cualquier posibilidad de contagio durante el vuelo.

Junto a ellos también abandonó el barco un epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en África, quien había subido al crucero durante su escala en Cabo Verde para supervisar la situación.

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A su llegada a Madrid, los pasajeros serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde permanecerán en cuarentena durante 42 días bajo vigilancia de la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAM), especializada en enfermedades infecciosas de alto riesgo.

El protocolo aprobado por la Comisión de Salud Pública establece que los afectados serán sometidos a una prueba PCR inmediata y a una segunda prueba siete días después de su ingreso.

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Vigilancia estricta y aislamiento total

Durante el periodo de observación, cada pasajero permanecerá en una habitación individual, sin posibilidad de recibir visitas, mientras personal médico realizará controles de temperatura dos veces al día para detectar cualquier signo temprano compatible con la infección.

Las autoridades sanitarias señalaron que la duración y condiciones de la cuarentena podrán ajustarse en función de la evolución clínica de los pasajeros y del análisis epidemiológico del brote.