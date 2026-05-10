Repatriarán a franceses por hantavirus en vuelo especial

Paralelamente, el gobierno de EUA anunció cuarentena para los 17 pasajeros estadounidenses que llegarán desde Tenerife hasta Nebraska.

Las autoridades sanitarias de Francia confirmaron que los cinco ciudadanos franceses que permanecen a bordo del crucero MV Hondius serán trasladados a su país en un vuelo médico especial, luego de la alerta internacional generada por un brote de hantavirus detectado en la embarcación.

El crucero navega actualmente en el Atlántico y tiene previsto arribar durante la madrugada del domingo a la isla española de Tenerife, donde comenzarán las operaciones de evacuación y monitoreo sanitario para los pasajeros considerados de riesgo.

De acuerdo con el Ministerio de Salud francés, los cinco pasajeros serán trasladados en un avión especialmente acondicionado y acompañados por personal protegido con medidas especiales de seguridad biológica. Posteriormente serán enviados al Instituto Pasteur de París para someterse a pruebas de sangre que permitan descartar contagios.

Francia activará protocolos especiales de aislamiento

Las autoridades francesas explicaron que, en caso de detectarse algún resultado positivo, se activará inmediatamente el protocolo de Riesgo Epidemiológico y Biológico (REB), diseñado para enfermedades infecciosas de alto riesgo.

Este procedimiento contempla hospitalización en instalaciones especializadas, aislamiento en habitaciones de presión negativa y vigilancia médica permanente para evitar cualquier posibilidad de transmisión externa.

En contraste, quienes resulten negativos podrán regresar a sus hogares, aunque deberán permanecer bajo observación sanitaria durante seis semanas, considerado el periodo máximo estimado de incubación del hantavirus.

Estados Unidos también aislará pasajeros del crucero

El Gobierno de EUA anunció medidas similares para los 17 pasajeros estadounidenses que permanecen en el MV Hondius. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que serán trasladados desde Tenerife hacia Nebraska en un vuelo de repatriación médica.

Los viajeros serán enviados al Centro Nacional de Cuarentena de la Universidad de Nebraska en Omaha, una de las instalaciones de aislamiento epidemiológico más avanzadas del país.

Además, equipos de epidemiólogos y personal médico fueron desplegados en Tenerife para evaluar individualmente el nivel de exposición de cada pasajero estadounidense antes de autorizar su traslado.

Las autoridades sanitarias estadounidenses también mantienen vigilancia sobre dos residentes de Nueva Jersey que tuvieron contacto con una persona infectada relacionada con el crucero.

¿Qué es el hantavirus?

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores mediante contacto con orina, saliva o heces contaminadas. Dependiendo de la variante, puede provocar síntomas respiratorios severos y complicaciones potencialmente mortales.

El brote detectado en el MV Hondius ya dejó tres fallecimientos confirmados, además de otras dos infecciones y tres casos sospechosos, aunque hasta el momento la mayoría de los pasajeros y tripulantes no presentan síntomas.

El presidente de EUA, Donald Trump, afirmó este sábado que las autoridades sanitarias estadounidenses tienen la situación “bajo control” y aseguró que el hantavirus “no se transmite fácilmente”.