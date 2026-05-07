EUA asegura que el riesgo de hantavirus para ellos es 'muy bajo'

Bhattacharya apuntó que el hantavirus “no se transmite por personas sin síntomas” y que para contagiárselo se requiere de “contacto cercano”

La autoridad sanitaria de Estados Unidos dijo este martes que el riesgo para la población estadounidense por la situación del hantavirus es “muy bajo” y que ya está coordinando acciones con autoridades nacionales e internacionales.

El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, Jay Bhattacharya, dijo en un mensaje en X que la agencia comenzó a coordinar con socios nacionales e internacionales “tan pronto” como fue notificada de una situación de hantavirus en el crucero M/V Hondius.

Autoridades piden mesura

Bhattacharya apuntó que el hantavirus “no se transmite por personas sin síntomas” y que para contagiárselo se requiere de “contacto cercano”.

Los pasajeros estadounidenses que estuvieron a bordo del buque siguen bajo observación por parte de las autoridades sanitarias, y personas en al menos tres estados, Georgia, California y Arizona, están siendo monitoreadas.

Sin embargo, aclararon que “hasta ahora, ningún estadounidense ha manifestado síntomas de enfermedad”.

Esto pasó en el crucero

Un brote de hantavirus fue detectado en el crucero de expedición M/V Hondius, en el transcurso de una travesía por el Atlántico Sur, luego de partir desde Ushuaia, Argentina.

A petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), España aceptó recibir el barco en las Islas Canarias, donde las autoridades sanitarias coordinan la evacuación médica, el aislamiento de los pasajeros y posibles planes de repatriación.

El hantavirus es una enfermedad que se transmite sobre todo por roedores infectados a través de su saliva, orina o excrementos.