Temblor de 7.4 deja muertos en Colombia; sigue el minuto a minuto

Un sismo de magnitud 7.4 sacudió Colombia durante las primeras horas de este lunes, dejando hasta el momento varias personas sin vida.
El movimiento telúrico también fue percibido en países cercanos, entre ellos Panamá y Ecuador.
En INFO7 te presentamos la información más relevante y las actualizaciones sobre este fenómeno.
De la Espriella asegura que cifra de muertos asciende a 111
Un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en el noroeste de Colombia dejó el lunes al menos 111 muertos, 87 heridos y personas atrapadas en edificios que colapsaron.
El presidente Abelardo de la Espriella anunció la declaratoria para las próximas horas, lo que permitirá trasladar recursos con mayor agilidad a las zonas afectadas.
"111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas afectadas, 37 viviendas completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud afectados, 52 centros educativos afectados, 17 centros comunitarios afectados, 18 vías averiadas y seis aeropuertos afectados": presidente… pic.twitter.com/YAQS1C4qna— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 10, 2026
El mandatario colombiano agregó que hasta ahora se han reportado "1,575 viviendas averiadas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados”.
Contabilizan 73 muertos por sismo de magnitud 7.4 en Colombia
Al menos 73 personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas este lunes a causa del sismo de magnitud 7.4 registrado en Colombia.
El sismo se produjo a las 7:34 hora local, donde su epicentro se registró en San José del Palmar, Chocó. Autoridades de los departamentos dieron a conocer los decesos registrados en cada una de sus demarcaciones.
Aeropuertos sufren importantes daños tras sismo 7.4
Al menos seis aeropuertos colombianos sufrieron daños por el movimiento telúrico registrado
Fuerte #temblor Aeropuerto de #pereira aquí se ve lo largo que fue pic.twitter.com/iVLHkKsPm2— Nicolás Gutiérrez Cifuentes (@nifeguci) August 10, 2026
De acuerdo con la Aeronáutica Civil (Aerocivil), los daños sufridos en las instalaciones son considerados graves, por lo que se mantiene un "monitoreo permanente" de la situación.
"Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", señaló la Aerocivil en un comunicado.
Califican sismo como el de mayor intensidad registrado en Colombia durante la última década; suma dos réplicas
El Servicio Sismológico Colombiano afirmó que este movimiento telúrico de magnitud 7.4 se considera como el de mayor magnitud registrado en la última década.
Mencionó que se reportaron dos réplicas, la primera de 2.8 y la segunda de 4.8.
🗣️ Con relación al sismo ocurrido hoy, 10 de agosto, a las a. m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó, el Servicio Geológico Colombiano informa que el evento tuvo una magnitud de 7,4 y una profundidad de aproximadamente 103 km, convirtiéndose en el sismo de mayor… pic.twitter.com/fKJoLMLu2p— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026
Entre los antecedentes históricos se encuentra el sismo ocurrido el 23 de noviembre de 1979, con una magnitud de 7.2.
También mencionaron que la actividad sísmica registrada en esta zona responde a la dinámica tectónica natural del occidente colombiano, asociada, entre otros procesos, a la subducción de la placa de Nazca.
Suman 20 muertos por fuerte terremoto
Al menos 20 personas perdieron la vida a causa de este terremoto. De acuerdo con las autoridades en Pereira, 18 de las víctimas se registraron en su territorio.
En tanto, las otras dos personas fallecieron este lunes en la ciudad colombiana de Manizales.
De acuerdo con el alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo, detalló que entre 20 y 30 viviendas colapsaron en la ciudad, además de varias iglesias que sufrieron daños por el movimiento sísmico de magnitud 7.4.
Descartan mexicanos entre víctimas del sismo de 7.4 que sacudió a Colombia
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) descartó la presencia de mexicanos afectados por el sismo de magnitud 7.4.
A través de redes sociales, la cancillería recalcó el compromiso y la disposición de la administración mexicana para brindar el apoyo que se requiera.
"Hasta el momento, no se tiene conocimiento de personas mexicanas afectadas".
La @SRE_mx da seguimiento al sismo registrado esta mañana en Colombia.— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 10, 2026
México expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano ante este lamentable suceso. Se ha establecido contacto con la Cancillería de Colombia, a quien se le reiteró la disposición de México de…
México muestra solidaridad a Colombia tras fuerte sismo de 7.4
Ante el sismo de magnitud 7.4 que sacudió la mañana de este lunes a Colombia, la presidenta Claudia Sheinbaum se solidarizó con el pueblo sudamericano al reiterar su apoyo.
Durante la conferencia matutina, la mandataria federal brindó su apoyo, a través de las embajadas mexicanas y del propio Carlos Fernando García, canciller de Colombia en México.
"Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos.
Todo el apoyo que requiera si es necesario el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar", expresó la presidenta.
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De la Espriella ordena instalación de Mando Unificado
Ante la emergencia, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia.
Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026
He convocado un Puesto de Mando Unificado en la UNGRD, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas… pic.twitter.com/Vo3bchx7lR
Fuerte sismo de magnitud 7.4 sacude a Colombia, Ecuador y Panamá
Un fuerte sismo de magnitud 7.4 sacudió durante la mañana de este lunes una gran parte de Colombia, así como a sus colindantes Panamá y Ecuador, según confirmó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Aquí te presentamos la nota completa: Fuerte sismo de magnitud 7.4 sacude a Colombia, Ecuador y Panamá