Temblor de 7.4 deja muertos en Colombia; sigue el minuto a minuto

A través de redes sociales, Relaciones Exteriores recalcó el compromiso y la disposición de la administración mexicana para brindar el apoyo que se requiera

Un sismo de magnitud 7.4 sacudió Colombia durante las primeras horas de este lunes, dejando hasta el momento varias personas sin vida.

El movimiento telúrico también fue percibido en países cercanos, entre ellos Panamá y Ecuador.

En INFO7 te presentamos la información más relevante y las actualizaciones sobre este fenómeno.

De la Espriella asegura que cifra de muertos asciende a 111

Un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en el noroeste de Colombia dejó el lunes al menos 111 muertos, 87 heridos y personas atrapadas en edificios que colapsaron.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la declaratoria para las próximas horas, lo que permitirá trasladar recursos con mayor agilidad a las zonas afectadas.