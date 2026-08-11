México muestra solidaridad a Colombia tras fuerte sismo de 7.4

La Secretaría de Relaciones Exteriores descartó la presencia de mexicanos afectados por el movimiento telúrico que sacudió al menos tres países

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Ante el sismo de magnitud 7.4 que sacudió la mañana de este lunes a Colombia, la presidenta Claudia Sheinbaum se solidarizó con el pueblo sudamericano al reiterar su apoyo.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal brindó su apoyo, a través de las embajadas mexicanas y del propio Carlos Fernando García, canciller de Colombia en México.

"Nos enteramos hace un momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos tanto con nuestra embajada allá como con el embajador aquí y, por supuesto, todo el apoyo que requiera si es necesario el pueblo de Colombia, ahí vamos a estar. Pero si a lo largo de la conferencia hay más información, se las daremos".

Descartan mexicanos afectados por el sismo de 7.4 que sacudió a Colombia

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) descartó la presencia de mexicanos afectados por el sismo de magnitud 7.4.

A través de redes sociales, la cancillería recalcó el compromiso y la disposición de la administración mexicana para brindar el apoyo que se requiera.

"México expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano ante este lamentable suceso. Se ha establecido contacto con la Cancillería de Colombia, a quien se le reiteró la disposición de México de brindar todo el apoyo que se requiera. Hasta el momento, no se tiene conocimiento de personas mexicanas afectadas".

La @SRE_mx da seguimiento al sismo registrado esta mañana en Colombia.



México expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano ante este lamentable suceso. Se ha establecido contacto con la Cancillería de Colombia, a quien se le reiteró la disposición de México de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 10, 2026 También instaron a los connacionales a mantenerse informados a través de los canales oficiales. En caso de requerir asistencia, podrían comunicarse a la línea de la Embajada de México en Colombia +57 313 878 6028. Sismo de magnitud 7.4 sacude a Colombia, Ecuador y Panamá Un fuerte sismo de magnitud 7.4 sacudió durante la mañana de este lunes una gran parte de Colombia, así como a sus colindantes Panamá y Ecuador, según confirmó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico se registró alrededor de las 07:34 hora local, cuyo epicentro se registró en San José del Palmar, del departamento de Chocó. Aquí te presentamos la nota completa: Sismo de magnitud 7.4 sacude a Colombia, Ecuador y Panamá