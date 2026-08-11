Fuerte sismo de magnitud 7.4 sacude a Colombia, Ecuador y Panamá

Un fuerte sismo de magnitud 7.4 sacudió durante la mañana de este lunes una gran parte de Colombia, así como a sus colindantes Panamá y Ecuador, según confirmó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El movimiento telúrico se registró alrededor de las 07:34 hora local, cuyo epicentro se registró en San José del Palmar, del departamento de Chocó.
Imágenes compartidas en redes sociales mostraron la dimensión de los daños, después de que este terremoto tomara desprevenidos a los residentes de los distintos departamentos.
Tal es el caso de los habitantes de Pereira, donde se mostraba cómo los edificios apenas se mantenían en pie, con paredes derrumbadas y postes caídos sobre la vía pública.
#ÚLTIMAHORA— OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) August 10, 2026
Un sismo dejó daños graves y personas heridas en Pereira, Colombia, de acuerdo con el gobernador provincial.
Las autoridades evalúan la magnitud de las afectaciones tras el movimiento telúrico.#Colombia #Pereira #Sismo pic.twitter.com/oeVS3rMzN1
Algunas de las víctimas de este movimiento fenómeno natural se encontraban desorbitadas en las calles y en shock, mientras buscaban resguardarse del colapso de las estructuras.
De la Espriella ordena instalación de Mando Unificado
Ante la emergencia, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados tras el sismo de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia.
A través de redes sociales, el mandatario colombiano afirmó que se trasladará a Pereira para acompañar a las víctimas de este sismo.
He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026
Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado…
Chocó reporta heridos y graves daños a infraestructuras
La gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, indicó que en la capital del departamento “hay heridos y graves daños en las edificaciones”, sin especificar el número.
El movimiento fue sentido también con fuerza en ciudades como Manizales, a 300 kilómetros de Bogotá y donde hay daños en edificaciones. También fue reportado en Ecuador y Panamá, donde se desalojaron varios edificios y oficinas públicas.