Fuerte sismo de magnitud 7.4 sacude a Colombia, Ecuador y Panamá

Algunas de las víctimas de este movimiento fenómeno natural se encontraban desorbitadas en las calles y en shock, mientras buscaban resguardarse

Un fuerte sismo de magnitud 7.4 sacudió durante la mañana de este lunes una gran parte de Colombia, así como a sus colindantes Panamá y Ecuador, según confirmó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico se registró alrededor de las 07:34 hora local, cuyo epicentro se registró en San José del Palmar, del departamento de Chocó.

Imágenes compartidas en redes sociales mostraron la dimensión de los daños, después de que este terremoto tomara desprevenidos a los residentes de los distintos departamentos.

Tal es el caso de los habitantes de Pereira, donde se mostraba cómo los edificios apenas se mantenían en pie, con paredes derrumbadas y postes caídos sobre la vía pública.