Refuerza Venezuela cooperación con Irán ante tensión con EUA

El Gobierno de Venezuela informó sobre un ofrecimiento de cooperación por parte de Irán en medio del aumento de tensiones en el mar Caribe, luego de acciones recientes atribuidas a EUA contra buques que transportaban crudo venezolano. El planteamiento se da en un contexto de presión internacional, sanciones económicas y despliegue militar en la región.

De acuerdo con información oficial, el planteamiento fue realizado durante una conversación telefónica entre el ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, y su homólogo iraní, Abbas Araghchi, en la que se abordaron los acontecimientos registrados en aguas cercanas al territorio venezolano.

Venezuela denuncia acciones de EUA en el mar Caribe

Según lo expuesto por la cancillería venezolana, durante el intercambio se analizaron las recientes incautaciones de buques cargados con petróleo venezolano, así como la presencia de unidades militares de EUA en el Caribe. Caracas calificó estas acciones como actos de piratería y una violación al derecho internacional.

El Gobierno venezolano señaló que dichas medidas afectan la libre navegación y el comercio energético, además de representar un precedente en el uso de la fuerza militar para aplicar sanciones unilaterales fuera de mar territorial.

Ofrecimiento de cooperación iraní en distintos ámbitos

En ese contexto, Venezuela informó haber recibido una muestra de solidaridad del Gobierno de Irán, así como un ofrecimiento de cooperación en distintos ámbitos para enfrentar lo que Caracas denomina terrorismo y piratería internacional.

Las autoridades no detallaron el alcance específico de esta cooperación, aunque señalaron que se enmarca dentro del acuerdo estratégico bilateral vigente, el cual contempla colaboración política, económica y energética.

Antecedentes por incautaciones y nuevas intercepciones

El pasado 12 de diciembre, Irán calificó como piratería estatal la incautación de un petrolero que transportaba crudo venezolano en el Caribe. Teherán señaló entonces que EUA debía rendir cuentas por esa acción.

De manera paralela, medios estadounidenses informaron que autoridades de ese país estarían interceptando otro buque sancionado en aguas internacionales cercanas a Venezuela, como parte de una estrategia para reforzar las sanciones contra Caracas.

Medidas de presión y señalamientos desde Washington

El presidente de EUA, Donald Trump, ordenó bloquear la entrada y salida de Venezuela de petroleros sancionados, lo que incrementó la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro. Washington acusa a la administración venezolana de encabezar el llamado Cartel de los Soles, señalamiento que Caracas rechaza.

Trump también indicó recientemente que no descarta un conflicto armado con Venezuela, lo que ha generado reacciones diplomáticas y advertencias sobre una escalada regional.

Sanciones a buques y relación con la llamada flota fantasma

Como parte de estas medidas, el Gobierno estadounidense incluyó a 29 buques y a sus empresas gestoras en su lista de sanciones, por su presunta participación en la llamada flota fantasma de Irán, señalada por transportar crudo mediante prácticas marítimas engañosas.

Estas acciones buscan, según Washington, impedir que ingresos petroleros lleguen a Teherán y Caracas mediante evasión de sanciones internacionales.

Relación estratégica entre Irán y Venezuela

La cooperación entre ambos países se ha fortalecido en los últimos años. En 2023, el entonces presidente iraní Ebrahim Raisi visitó Caracas, donde firmó 25 acuerdos bilaterales en áreas como petroquímica, minería, salud y educación.

Durante ese encuentro, las partes señalaron que su relación se basa en intereses y visiones compartidas, y fijaron como meta incrementar el comercio bilateral de 3 mil a 10 mil millones de dólares anuales.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han informado sobre acciones concretas derivadas del ofrecimiento iraní. Se mantiene atención a los pronunciamientos oficiales que puedan surgir en los próximos días.