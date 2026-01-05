¿Qué criminales de alto perfil concentra MDC Brooklyn?

Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn es una de las cárceles federales más vigiladas y polémicas de los EUA, misma en la que está Nicolás Maduro

La reciente llegada de Nicolás Maduro a Nueva York, donde enfrenta un proceso judicial federal, volvió a colocar bajo atención pública al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), una de las cárceles federales más vigiladas y polémicas de los EUA.

El MDC Brooklyn funciona como un centro de reclusión temporal para internos que comparecen ante cortes federales de Nueva York, particularmente en Manhattan y Brooklyn. Su nivel de seguridad y el perfil de sus reclusos lo han convertido en un punto clave dentro del sistema penitenciario federal estadounidense.

¿Qué es el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn?

El MDC Brooklyn se localiza en el barrio de Sunset Park y es administrado por el Bureau of Prisons. Su función principal es mantener bajo custodia a personas acusadas de delitos federales antes de su juicio, así como a reos ya sentenciados que esperan traslado a prisiones de largo plazo.

A lo largo de los años, esta instalación ha sido señalada por problemas estructurales, fallas en los servicios básicos y episodios de violencia interna. A pesar de estos señalamientos, el centro continúa siendo utilizado para resguardar a internos considerados de alto perfil o con riesgos de seguridad elevados, debido a su cercanía con los principales tribunales federales.

El MDC Brooklyn concentra a personas involucradas en investigaciones federales complejas, muchas de ellas vinculadas con organizaciones criminales transnacionales. Su carácter de prisión preventiva lo convierte en un espacio clave durante las primeras etapas de procesos judiciales de gran relevancia mediática y legal.

¿Qué narcotraficantes han estado recluidos en el MDC Brooklyn?

Entre los internos más conocidos que han pasado por el MDC Brooklyn se encuentran diversos líderes del narcotráfico internacional, particularmente de organizaciones con operaciones en México y América Latina.

En esta instalación han permanecido figuras como Ismael “El Mayo” Zambada, identificado como uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, así como Rafael Caro Quintero, acusado por delitos de narcotráfico y por el homicidio de un agente de la DEA. Ambos casos forman parte de investigaciones federales por tráfico de drogas hacia los EUA.

Caro Quintero siendo escoltado por el FBI tras su extradición como parte del proceso federal | Especial

También han sido recluidos Vicente Carrillo Fuentes, exlíder del Cártel de Juárez, y Omar Treviño Morales, alias “Z-42”, identificado como antiguo dirigente de la organización criminal Los Zetas. Estos casos refuerzan la relevancia del MDC Brooklyn como punto estratégico en procesos contra el crimen organizado transnacional.

Celebridades dentro del MDC Brooklyn

El centro ha alojado a personas vinculadas con casos federales mediáticos relacionados con delitos financieros, tráfico de personas y conspiraciones criminales.

Entre ellos se encuentra Sean “Diddy” Combs, empresario y rapero, quien permanece detenido mientras enfrenta cargos federales por tráfico sexual, trata de personas y conspiración de crimen organizado.

El centro también ha sido escenario de delitos cometidos al interior de la prisión. Existen procesos abiertos contra internos acusados de agresiones graves, homicidios y ataques contra otros reclusos o personal de custodia.

También, Luigi Mangione, acusado del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, ocurrido en Nueva York en diciembre de 2024; permanece bajo custodia federal mientras enfrenta cargos por asesinato, acecho, falsificación y posesión ilegal de armas.

Delitos no terminan dentro del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn

Investigaciones federales han documentado redes de contrabando que buscan introducir drogas, teléfonos celulares y otros objetos prohibidos. Estos esquemas han involucrado tanto a internos como a personas externas, lo que ha derivado en nuevos cargos penales y en el reforzamiento de las medidas de seguridad dentro del MDC Brooklyn.

La atención generada por casos recientes mantiene al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn como un punto central en el debate sobre seguridad penitenciaria, justicia federal y el manejo de internos de alto perfil en los EUA.